Mientras la producción se hunde, Milei inventó apodos a los líderes industriales y se regodeó de la crítica situación del sector

El presidente Javier Milei volvió a provocar a referentes del empresariado fabril en un contexto de caída de la actividad y cierre de plantas. Lo hizo a través de su cuenta de X, en un posteo en el que agradeció irónicamente a “Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja” por haber dejado “en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”, en alusión a Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, mientras la crisis del sector suma despidos y suspensiones.“Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien. Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un País que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente. VLLC!”, escribió el mandatario.En otro posteo, sostuvo que el intercambio “le hace dejar los dedos manchados a todos los chorros, que, poniendo la bandera de la industria nacional, se asocian con empresaurios para robar a los argentinos de bien”. En el mismo sentido, remató: “Chatarrín y Gomita activaron a full el principio de revelación. Viva la Libertad Carajo".Las publicaciones se dieron tras el anuncio de cierre definitivo de la planta de Fate en Virreyes y el despido de 920 trabajadores. Frente a esa decisión, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días, aunque la fábrica no retomó la actividad y el conflicto continúa abierto.Milei se valió además a las declaraciones del titular de Neumen, Roberto Méndez, quien afirmó: "Nunca se ganó tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo” y que los márgenes de rentabilidad llegaron al 70%, y utilizó esos dichos para justificar la apertura de importaciones y cuestionar lo que definió como un “mercado que no era real”.El cruce con industriales se suma a planteos similares del ministro de Economía, Luis Caputo, quien semanas atrás calificó de “robo” los precios de la indumentaria local, en un escenario en el que el Gobierno avanza con la reducción de barreras antidumping y la baja de aranceles, mientras distintos sectores manufactureros advierten por el impacto de la competencia externa sobre la producción y el empleo.