24.02.2026 / Congreso

Cambio de planes en el Senado: el proyecto de Régimen Penal Juvenil se tratará el próximo viernes junto a la reforma laboral

El proyecto oficialista que fue aprobado en la Cámara de Diputados será debatido antes del fin de semana luego de un cambio en el plan de Labor dispuesto por LLA y aliados.


 

El proyecto de Régimen Penal Juvenil, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, será debatido finalmente en el Senado el próximo viernes, luego de un cambio en el plan de Labor dispuesto por el oficialismo y aliados.

De esta manera, la agenda parlamentaria para este jueves pondrá el eje en los debates sobre la Ley de Glaciares (26.639), sancionada en 2010, para lograr la modificación de la protección del ambiente periglacial y facilitar las actividades extractivas de los sectores de minería e hidrocarburos, además de otorgarle mayor autonomía a las provincias sobre sus territorios.

Por otra parte, también se tratará el acuerdo UE-Mercosur, la asociación estratégica y de libre comercio, que fue firmada a principios de este año y que eliminará aranceles en más del 90% de los bienes.

Por último, se discutirá la designación de Fernando Iglesias como futuro embajador ante el Reino de Bélgica y, simultáneamente, ante la Unión Europea, cuyo objetivo es unificar ambas representaciones diplomáticas para "optimizar recursos" en el marco de la negociación del acuerdo Mercosur-UE.

Para el viernes 27, quedaron los dos temas más importantes para el Gobierno Nacional como el Proyecto de "Modernización Laboral", que entra en revisión, junto con la modificación del régimen penal juvenil. 

Lo más leído

1

Paro general: a qué hora dejarán de funcionar colectivos, trenes y subtes y cuándo se reactivarán los servicios

2

Quiénes le dieron el quórum a Milei para avanzar en Diputados con la Reforma Laboral

3

El multimillonario detrás del cierre de Fate: quién es Javier Madanes, el dueño de la empresa que deja 920 familias en la calle

4

El provocador posteo de Javier Milei tras el cierre de Fate: ¿Conspiranóico, yo?

5

Congreso: quiénes fueron los diputados que votaron a favor de la reforma laboral

Más notas de este tema

Bullrich dejó al peronismo sin cargos en el Senado en una jugada por fuera del reglamento

24/02/2026 - Política

Bullrich dejó al peronismo sin cargos en el Senado en una jugada por fuera del reglamento

Con la reforma laboral como eje, el Gobierno tiene en carpeta 50 proyectos para enviar al Congreso

24/02/2026 - ANUNCIOS

Con la reforma laboral como eje, el Gobierno tiene en carpeta 50 proyectos para enviar al Congreso

Congreso: Milei define un ambicioso paquete de reformas para el inicio de las sesiones ordinarias

23/02/2026 - PERÍODO ORDINARIO

Congreso: Milei define un ambicioso paquete de reformas para el inicio de las sesiones ordinarias

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.