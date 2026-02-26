El Gobierno suma deuda en dólares y celebra mientras crece la dependencia financiera

La Secretaría de Finanzas informó que en esta nueva vuelta se recibieron ofertas por u$s348 millones, lo que implicó un factor de prorrateo del 28,74% sobre el total demandado. “Esta segunda vuelta, estuvo destinada a todas las personas humanas o jurídicas interesadas en participar, las que debieron realizar la presentación de sus ofertas a través del sistema de licitaciones”, indicó el comunicado del Ministerio de Economía.

El economista Federico Machado señaló que, de haber ampliado el cupo, el Gobierno podría haber captado hasta u$s498 millones a esa misma tasa, lo que anticipa una posible compresión en el mercado secundario. Sin embargo, la dinámica deja en evidencia que la administración de Javier Milei profundiza el recurso al endeudamiento en moneda extranjera para sostener el frente financiero.El Bonar 2027 ofrece un cupón fijo del 6% anual en dólares, con pago mensual de intereses (0,5%) y amortización total al vencimiento. Su corta duración —todo el repago ocurre antes del recambio presidencial de 2027— y la renta periódica lo convierten en un instrumento atractivo para quienes buscan flujo en moneda dura. Mientras tanto, la economía real continúa bajo ajuste y el esquema financiero vuelve a apoyarse en más deuda para ganar tiempo.