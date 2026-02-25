Cuadernos en crisis: empresario denunció coacción y puso en jaque el relato de la acusación de Stornelli

El Tribunal Oral Federal N°7 retomó las audiencias del juicio por la causa de los Cuadernos y el inicio estuvo marcado por nuevos planteos de nulidad. Mario Rovella, titular de la constructora Rovella Carranza S.A., solicitó que se deje sin efecto la declaración que brindó como imputado colaborador. A través de su abogado, Pablo Medrano, sostuvo que prestó testimonio bajo “coacción” y que su voluntad fue “doblegada” mediante la amenaza de quedar detenido.

En paralelo, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime presentó una recusación contra el juez Fernando Canero, aunque la presidencia del tribunal dispuso que el planteo se tramite por secretaría para no interrumpir la audiencia. También el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, volvió a cuestionar el origen de la causa y denunció un presunto “forum shopping”, apuntando contra el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli por el uso de la figura del arrepentido.Las defensas de Roberto Baratta y Julio De Vido reforzaron las críticas. Se recordó el vínculo entre Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio, condenado por espionaje ilegal y extorsión, y se remarcó que De Vido resultó absuelto del delito de asociación ilícita en la causa Vialidad. Una vez que el tribunal responda a los planteos preliminares, dará intervención a la fiscalía y a la querella de la Unidad de Información Financiera antes de definir si el proceso avanza hacia la etapa de producción de prueba e indagatorias, en un expediente que el kirchnerismo señaló reiteradamente como un “show judicial” con fines políticos.