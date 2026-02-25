La Justicia acorrala a Milei por el contrato secreto con Davis y aparecen chats borrados en la causa $LIBRA

La causa por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial que complica al Gobierno. El fiscal Eduardo Taiano solicitó a la Presidencia de la Nación que remita información detallada sobre el contrato firmado el 30 de enero de 2025 entre el mandatario y el empresario cripto Hayden Davis. El requerimiento apunta a determinar el alcance y las condiciones de un acuerdo que hasta ahora se mantuvo bajo reserva.

Según surge del informe, entre los chats borrados aparecen intercambios con el propio Milei y con Karina Milei, además de otros involucrados en la maniobra. Los peritos también encontraron documentación que acredita un vínculo previo entre Novelli y el actual presidente, a partir de cursos de trading dictados en 2021, lo que refuerza la hipótesis de una relación anterior al desembarco en la Casa Rosada.La investigación avanza en un clima político enrarecido, con pedidos de explicaciones desde distintos sectores y crecientes cuestionamientos sobre el rol institucional del jefe de Estado en negocios vinculados al mundo cripto. El pedido de Taiano abre ahora un frente delicado: si la Presidencia confirma la existencia y los términos del contrato, la discusión ya no será solo técnica, sino también política e institucional.