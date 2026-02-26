Fuerte rechazo a Milei y brecha de género que enciende alarmas en la Casa Rosada

Un nuevo sondeo nacional volvió a encender luces rojas en el oficialismo. De acuerdo al relevamiento difundido por AtlasIntel en conjunto con Bloomberg, el presidente Javier Milei registra 55,3% de desaprobación contra 41,5% de aprobación, con apenas 3,3% que respondió no saber. El diferencial negativo consolida una tendencia adversa en medio del ajuste económico y los conflictos abiertos con distintos sectores sociales.

El informe también incluye la imagen de los principales dirigentes políticos. Allí, Milei exhibe 41% de imagen positiva y 57% negativa, con un diferencial de -16 puntos. En el oficialismo reconocen que el humor social atraviesa un momento delicado, atravesado por la pérdida de poder adquisitivo y la tensión con docentes, jubilados y trabajadores estatales.La magnitud de la diferencia entre hombres y mujeres no pasa inadvertida en el tablero político. Analistas señalan que ese segmento puede resultar determinante en futuros comicios y en la consolidación —o no— del proyecto libertario. Con estos números, la Casa Rosada enfrenta el desafío de revertir una percepción negativa que, lejos de atenuarse, muestra señales de profundización.