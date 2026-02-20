Trabajadores de Fate cortaron la Panamericana y preparan una movilización masiva

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) encabezó este viernes una medida de fuerza que consistió en realizar un corte sobre la Autopista Panamericana, a la altura de la avenida Uruguay en San Fernando y mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, con objeto de visibilizar el conflicto abierto en Fate ante la amenaza de paralización de la planta y la inminente pérdida de más de 900 puestos de trabajo.

La protesta se desarrolló durante al menos una hora y contó con la presencia de efectivos de Gendarmería en el lugar, mientras los manifestantes mantenían bloqueado el tránsito hasta liberar uno de los carriles. La acción coincidió con la jornada en la que el Senado debatía la reforma laboral.En paralelo, el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, confirmó que el gremio impulsa una movilización masiva hacia la sede de la Secretaría de Trabajo, sobre la calle Alem, cuando se realice la próxima audiencia por el conflicto, con el acompañamiento de la CGT y las dos CTA.Según detalló a un medio radial, la convocatoria buscará presionar para que la empresa retome la actividad y garantice la continuidad productiva de la fábrica, en medio de asambleas permanentes dentro de la planta y negociaciones abiertas con autoridades bonaerenses.Desde el sindicato sostienen que la fábrica está en condiciones de operar y reclaman que se reactive la producción para evitar despidos, en un escenario de creciente tensión laboral en el sector industrial.