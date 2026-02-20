27.02.2026 / TRAS SER DESPEDIDOS

Trabajadores de Fate cortaron la Panamericana y preparan una movilización masiva

Operarios de la planta de neumáticos interrumpieron el tránsito a la altura de San Fernando en rechazo al posible cierre de la fábrica. El sindicato confirmó una marcha al centro porteño para exigir la continuidad laboral de más de 900 empleados.




El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) encabezó este viernes una medida de fuerza que consistió en realizar un corte sobre la Autopista Panamericana, a la altura de la avenida Uruguay en San Fernando y mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, con objeto de visibilizar el conflicto abierto en Fate ante la amenaza de paralización de la planta y la inminente pérdida de más de 900 puestos de trabajo.

La protesta se desarrolló durante al menos una hora y contó con la presencia de efectivos de Gendarmería en el lugar, mientras los manifestantes mantenían bloqueado el tránsito hasta liberar uno de los carriles. La acción coincidió con la jornada en la que el Senado debatía la reforma laboral.

En paralelo, el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, confirmó que el gremio impulsa una movilización masiva hacia la sede de la Secretaría de Trabajo, sobre la calle Alem, cuando se realice la próxima audiencia por el conflicto, con el acompañamiento de la CGT y las dos CTA.

Según detalló a un medio radial, la convocatoria buscará presionar para que la empresa retome la actividad y garantice la continuidad productiva de la fábrica, en medio de asambleas permanentes dentro de la planta y negociaciones abiertas con autoridades bonaerenses.

Desde el sindicato sostienen que la fábrica está en condiciones de operar y reclaman que se reactive la producción para evitar despidos, en un escenario de creciente tensión laboral en el sector industrial.

Lo más leído

1

Tras el caso Fate, cerveza Corona planea echaría la mitad de sus trabajadores por la economía de Milei

2

En plena crisis, los participantes de Gran Hermano van a cobrar 500 mil pesos mensuales

3

Aseguran que Juliana Awada tendría un romance con Felipe VI, el "querido rey" de España de Macri

4

Misterioso viaje del presidente de Emiratos Árabes a la Patagonia dispara rumores: "Gato" Gaudio y compra de tierras

5

Alak se distancia de Kicillof tras el bloqueo a su llegada al PJ bonaerense

Más notas de este tema

La audiencia por el cierre de Fate terminó sin acuerdo y sigue la conciliación obligatoria

24/02/2026 - SE FIJÓ OTRA AUDIENCIA PARA MARZO

La audiencia por el cierre de Fate terminó sin acuerdo y sigue la conciliación obligatoria

Industria en crisis: metalúrgicos fueguinos tomaron la fábrica Aires del Sur por sueldos adeudados

24/02/2026 - CONFLICTO

Industria en crisis: metalúrgicos fueguinos tomaron la fábrica Aires del Sur por sueldos adeudados

En la era Milei se duplicó la conflictividad laboral: 717 casos y casi 22.000 empresas menos

20/02/2026 - CRISIS

En la era Milei se duplicó la conflictividad laboral: 717 casos y casi 22.000 empresas menos

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.