Industria en crisis: metalúrgicos fueguinos tomaron la fábrica Aires del Sur por sueldos adeudados

La conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Tierra del Fuego resolvió el lunes ocupar la planta de Aires del Sur en Río Grande ante la falta de pago de salarios y la interrupción total de la actividad desde fines de diciembre, en una medida que, según advirtió el sindicato, busca resguardar los puestos de trabajo y forzar a la empresa a dar respuestas tras semanas sin diálogo con los nuevos propietarios.

La fábrica, dedicada a la producción y comercialización de aires acondicionados de las marcas Electra y Fedders, atraviesa un concurso de acreedores y cambió de manos a fines de 2025. Desde entonces, la planta no retomó su ritmo habitual y acumula deudas salariales con sus trabajadores.En línea con el cierre de Fate y en medio del conflicto entre los trabajadores de esa firma y sus autoridades por el abrupto freno de actividades, el caso fueguino vuelve a exponer la fragilidad del sector industrial frente a un escenario de apertura importadora y caída del consumo que golpea con fuerza a los polos fabriles.Desde la puerta de la planta ocupada, el secretario general de la UOM fueguina, Oscar Martínez, sostuvo que la decisión fue adoptada luego de que la empresa no abonara los haberes de enero ni el adicional que habitualmente perciben los operarios, y tras la imposibilidad de concretar reuniones con los responsables de la firma.La planta emplea a 140 trabajadores, de los cuales 113 se encuentran bajo el convenio colectivo metalúrgico. El gremio solicitó la intervención “urgente” de los ministerios provinciales de Trabajo e Industria para encauzar el conflicto y garantizar tanto el pago de la deuda como la continuidad operativa.“Queremos la garantía de la continuidad de la empresa y el cobro de los salarios adeudados”, afirmó Martínez, quien remarcó que la ocupación se mantendrá como medida de resguardo hasta que existan definiciones concretas por parte de la patronal o de las autoridades competentes.