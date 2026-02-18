La audiencia por el cierre de Fate terminó sin acuerdo y sigue la conciliación obligatoria

La Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano informó que la audiencia convocada para abordar el conflicto entre FATE y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) concluyó sin acuerdo y resolvió fijar una nueva instancia de negociación para el miércoles 4 de marzo a las 11, en el marco de la conciliación obligatoria vigente.En un comunicado oficial, el organismo que conduce Julio Cordero señaló que “no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes” y sostuvo que continuará impulsando espacios de diálogo “en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral”, mientras persiste la tensión tras el cierre de la planta de San Fernando.La resolución de conciliación establece un plazo de 15 días durante el cual ni la compañía ni el gremio pueden adoptar medidas que alteren la situación previa al conflicto, período en el que deberían retrotraerse las condiciones laborales mientras avanzan las negociaciones, en un escenario que también motivó una intervención paralela del Ministerio de Trabajo bonaerense, que calificó el caso como de “extrema gravedad”.En su comunicación formal, Fate atribuyó el cierre a “cambios en las condiciones de mercado” y sostuvo que deberá encarar los desafíos futuros “desde un enfoque diferente”, sin ofrecer mayores precisiones. Por su parte, el Gobierno nacional ya cruzó en varias oportunidades a las autoridades de la fábrica por la decisión, con chicanas y mensajes a través de redes sociales y distintos medios.