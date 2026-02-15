27.02.2026 / Entrevista PA

Política Argentina ya tiene canal en Spotify: escuchá todas las entrevistas completas

Las entrevistas de los domingos de Política Argentina ya están disponibles en Spotify. Suscribite al canal oficial y activá las notificaciones para escuchar cada nuevo episodio apenas se publique.


Política Argentina sigue ampliando su propuesta editorial y ya cuenta con su canal oficial en Spotify, donde se pueden escuchar todas las entrevistas completas que publicamos cada domingo.

A partir de ahora, cada conversación con dirigentes, analistas, académicos y protagonistas de la actualidad nacional e internacional también está disponible en formato podcast. Las entrevistas de Política Argentina en Spotify permiten acceder al contenido completo, sin recortes, con el mismo enfoque de profundidad, contexto y análisis que caracteriza al portal.



El canal de Política Argentina en Spotify reúne todos los episodios en un solo lugar, facilitando el acceso a cada nueva publicación. De esta manera, quienes siguen el trabajo del medio pueden escuchar las entrevistas cuando quieran y desde cualquier dispositivo.

Para no perderse ningún episodio, es importante suscribirse al canal oficial de Política Argentina en Spotify y activar las notificaciones. Así, cada vez que se publique una nueva entrevista, llegará el aviso correspondiente.



Con esta incorporación, Política Argentina fortalece su presencia digital y suma una nueva plataforma para difundir sus contenidos, consolidando su comunidad de lectores y oyentes en torno a la actualidad política argentina.

Además, las entrevistas están disponibles en formato audiovisual en el canal de YouTube.



