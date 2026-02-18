Bajo presión opositora e interna, Axel Kicillof inaugura las sesiones bonaerenses

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezará esta tarde la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial en un contexto atravesado por la presión de una oposición que ganó volumen tras el recambio legislativo y por tensiones internas en el oficialismo, con un discurso que buscará marcar contraste con la Casa Rosada y exponer el impacto financiero de las decisiones nacionales sobre la Provincia.En Diputados, Fuerza Patria conserva la primera minoría con 39 bancas sobre 92, mientras que La Libertad Avanza y el PRO reúnen 31 escaños y se consolidan como principal bloque opositor. Por su parte, dentro del Senado el peronismo mantiene 24 lugares sobre 46 bajo la conducción formal de la vicegobernadora Verónica Magario. El nuevo equilibrio condiciona el margen de maniobra para el tratamiento de proyectos sensibles.Desde el entorno del mandatario anticiparon que el mensaje incluirá un repaso por educación, salud, seguridad y obra pública, áreas que el Ejecutivo presenta como ejes de gestión frente al ajuste nacional. También volverá sobre el cálculo oficial de $22,2 billones que la administración provincial asegura haber perdido desde diciembre de 2023 por recortes, paralización de obras y deudas de Nación.La jornada estará atravesada además por el paro docente y de estatales que afectará el inicio de clases, una señal de las restricciones presupuestarias que atraviesa la Provincia. En la Gobernación admiten que el gasto fue reordenado, pero sostienen que partidas como asistencia alimentaria e infraestructura son “estratégicas” dentro de la idea de una “Provincia escudo”.En paralelo, la oposición ya delineó su agenda para el año legislativo: los libertarios anticiparon 21 proyectos y ubicaron la Boleta Única de Papel como prioridad, mientras que otros bloques impulsarán iniciativas vinculadas a la eliminación de la VTV y a la modernización del Estado. Ese escenario augura debates ásperos en un recinto donde el oficialismo no tiene mayoría propia.Las tensiones también se reflejan puertas adentro del peronismo, tras la designación de autoridades en el Senado que expuso diferencias entre el sector alineado con Kicillof y el cristinismo. Con la renovación de la Suprema Corte y el esquema electoral de 2026 en el horizonte, la apertura de sesiones funcionará como punto de partida de un año político decisivo para la Provincia.