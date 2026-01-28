El ataque de ira de Milei, con gritos e insultos mediante, cuando le recordaron la corrupción en ANDIS

#Violencia | Milei abrió las sesiones con un discurso cargado de insultos contra la oposición y la izquierda. Al recibir reclamos por el caso ANDIS, enfureció al grito de "manga de chorros" e "ignorantes". Además, celebró la condena de Cristina Fernández. pic.twitter.com/4PrLFBkSVR — Política Argentina (@Pol_Arg) March 2, 2026

El discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso que brindó Javier Milei la noche del domingo estuvo cargado de violencia verbal. Como si fuera un simpatizante libertario, en lugar del presidente de la Nación,“Ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual ante la ley. Sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos, que los audios son falsos, que el que declaró dijo que era mentira, pero sigan así mintiendo a la gente”, gritó cuando, luego de unas primeras palabras, instó a todo el recinto a que lo aplaudan. Ante la resistencia de la oposición y los reclamos que le echaron encima sobre el caso de corrupción en la ex Agencia de Discapacidad (ANDIS), donde denunciaron que Karina Milei, secretaria de la Presidencia, se quedaba con un 3% de las coimas que las droguerías habrían aportado sobre lo facturado.Luego, fiel a su estilo desmedido y despojado de todo decoro,, en una clara alusión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presa en su domicilio con una condena de 6 años sumado a la inhabilitación perpetua de cualquier cargo público.Cabe mencionar que todos los embates del mandatario fueron celebrado desde los palcos con cánticos. “Kukas tira piedras” y “Tobillera, tobillera” fueron los más escuchados, hasta que el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, terminó por levantarse de su banca para protestar ante Victoria Villarruel por el tono del discurso.Sin importarle, el Presidente siguió. En el recinto, calificó a la oposición como “kukas ignorantes”, “cavernícolas”, “asesinos”, “chorros”, “parásitos” y “golpistas”, y también dirigió agravios a la izquierda: a Myriam Bregman la llamó “Chilindrina troska” y a Nicolás del Caño le reprochó que “no son más del 5%”, en una sesión que volvió a mostrar el clima de confrontación extrema promovido desde el seno del Gobierno.