El Gobierno bonaerense cumplió con otro pago de la deuda externa contraída por Vidal

El gobierno de la provincia de Buenos Aires pagó una nueva cuota de la deuda externa contraída por la gestión de María Eugenia Vidal y que fue reestructurada en 2021 por la actual conducción bonaerense que encabeza Axel Kicillof.El pago realizado el último lunes involucró un monto aproximado de USD 424,5M, de los cuales unos USD 191,5M representan cancelación de capital y USD 233M intereses.Según detallaron a Infocielo fuentes provinciales, se trata de la quinta cuota de amortización de los Bonos A “por unos USD 191,5M, conjuntamente con el décimo servicio de interés de todos los bonos Ley extranjera de la Provincia”.Con este nuevo pago, la Provincia lleva cancelado servicios de sus bonos externos por un total aproximado de USD 2.594 millones (Amort. USD 719M e Intereses USD 1.875M) desde 2021.Desde la gestión bonaerense destacaron la restructuración lograda que permitió a la provincia contar con “un perfil de vencimiento sostenible”.A ello sumaron una programación financiera “concebida con la flexibilidad necesaria para absorber los cambios del contexto macroeconómico” que aseguró concretar los pagos de los servicios en “un contexto complejo para todas las provincias”.“La Provincia continúa demostrando voluntad y capacidad de pago de sus compromisos, a pesar de la brutal asfixia a la que se encuentra sometida por las decisiones y políticas del Gobierno nacional”, advirtieron desde el Gobierno bonaerense.