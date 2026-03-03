La venta de autos usados cayó casi 12% en febrero y pone en alerta al mercado automotor

Mientras los patentamientos de autos 0km bajaron un 6% de acuerdo a las nuevas cifras generadas por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), también se conocieron las cifras de transferencias de vehículos usados, que retrocedieron un 12,6%.Según la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en febrero se hicieron 130.229 transferencias entre particulares, algo que, a diferencia de lo que ocurrió con las proyecciones de las fábricas respecto al mercado de autos nuevos, aquí sí coincide con lo difundido en el Informe Estadístico del Mercado Automotor publicado por el Gobierno el sábado pasado, en el que se informó un volumen de 131.572 operaciones.Sin embargo, ante la comparación con febrero de 2025 y con enero de este año, los números son negativos. El mes anterior se habían registrado 153.070 ventas, un 14,9% más, mientras que la referencia interanual fue de 149.004 unidades.En los dos primeros meses del año en el mercado argentino se vendieron 283.299 unidades, lo que representó una baja del 11,20% comparado con igual período de 2025, cuando habían sido 319.040 unidades. Las cifras de febrero confirman la tendencia mostrada desde comienzos de año, en el que dos variables simultáneas parecen condicionar el movimiento: la baja del dólar y una financiación que todavía tiene tasas de interés elevadas.-VW Gol y Trend: 7.311-Toyota Hilux: 5.078-Chevrolet Corsa y Classic: 3.703-VW Amarok: 3.507-Ford Ranger: 3.502-Ford EcoSport: 2.856-Toyota Corolla: 2.826-Peugeot 208: 2.577-Fiat Palio: 2.497-Ford Ka: 2.444