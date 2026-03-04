04.03.2026 / FINANZAS

Bonos rebotan y el riesgo país baja mientras la bolsa porteña sigue en rojo


Mientras el índice S&P Merval registró una nueva caída en la plaza local, los bonos soberanos en dólares mostraron una recuperación y el riesgo país volvió a retroceder hasta la zona de los 560 puntos básicos. En paralelo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron mayormente al alza.




El mercado financiero argentino transita una jornada mixta. Este miércoles el S&P Merval cayó 0,7% y se ubicó en 2.579.355 puntos, con bajas encabezadas por Transportadora de Gas del Sur (-2,7%) y Banco de Valores (-2%). En términos dolarizados, el índice se mantuvo estable en torno a los 1.757 puntos.

En contraste, los bonos soberanos en dólares rebotaron tras cuatro ruedas consecutivas en baja. Las subas fueron lideradas por el Global 2046, que avanzó hasta 1,9%, seguido por el Global 2035 y el Global 2029, ambos con mejoras cercanas al 1,7%. En ese contexto, el riesgo país retrocedió hasta alrededor de los 561 puntos básicos.

En los mercados internacionales, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York mostraron mayoría de subas. Los ADRs avanzaron hasta 4%, con Telecom Argentina a la cabeza, seguida por Pampa Energía con un alza de 1,6%, mientras que Banco BBVA operó en terreno negativo con una caída del 0,8%.

El comportamiento de los activos se produjo en medio de un escenario global adverso marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente. “El mercado internacional viene operando en un escenario altamente turbulento por la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, que presiona al alza a las commodities energéticos y golpea a los activos de riesgo”, señaló Juan Manuel Francos, economista jefe de Grupo SBS.

