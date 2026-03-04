El dólar retrocede hacia los $1.400 mientras el mercado busca estabilidad tras la volatilidad global

En el segmento mayorista, el tipo de cambio cedió $14 y se posicionó en $1.401, quedando a 15,2% del techo de la banda cambiaria fijada por el Gobierno. En el mercado minorista, la cotización alcanzó los $1.425 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio entre entidades financieras se ubicó en $1.430,7 según el relevamiento del Banco Central.
Los dólares financieros también mostraron una leve baja. El contado con liquidación se ubicó en $1.470,14, mientras que el dólar MEP operó alrededor de $1.425,50. En paralelo, el dólar blue se negoció en torno a los $1.425 en el mercado informal.
En este escenario, el Banco Central mantuvo su presencia en el mercado cambiario. Durante la jornada compró u$s17 millones y extendió a 39 ruedas consecutivas su posición compradora, acumulando u$s2.783 millones en lo que va del año. A la par, operadores del mercado señalaron que la autoridad monetaria también intervino en contratos de dólar futuro y en instrumentos dólar linked para moderar la volatilidad.
A pesar de la relativa estabilidad del tipo de cambio, la demanda privada de divisas se mantuvo elevada. Según datos oficiales, en enero se registraron compras netas de dólares por u$s2.730 millones para atesoramiento, el nivel más alto para ese mes desde 2018 y uno de los registros más altos de los últimos años. Este comportamiento muestra que, incluso con tasas en pesos elevadas, los ahorristas continúan buscando cobertura en moneda extranjera.