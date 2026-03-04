04.03.2026 / MERCADO CAMBIARIO

El dólar retrocede hacia los $1.400 mientras el mercado busca estabilidad tras la volatilidad global

Tras la tensión cambiaria registrada en la jornada previa, el dólar oficial mostró una baja y volvió a ubicarse cerca de los $1.400, en un contexto de mayor calma en los mercados internacionales luego de la fuerte volatilidad generada por el conflicto en Medio Oriente.



En el segmento mayorista, el tipo de cambio cedió $14 y se posicionó en $1.401, quedando a 15,2% del techo de la banda cambiaria fijada por el Gobierno. En el mercado minorista, la cotización alcanzó los $1.425 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio entre entidades financieras se ubicó en $1.430,7 según el relevamiento del Banco Central.

Los dólares financieros también mostraron una leve baja. El contado con liquidación se ubicó en $1.470,14, mientras que el dólar MEP operó alrededor de $1.425,50. En paralelo, el dólar blue se negoció en torno a los $1.425 en el mercado informal.

En este escenario, el Banco Central mantuvo su presencia en el mercado cambiario. Durante la jornada compró u$s17 millones y extendió a 39 ruedas consecutivas su posición compradora, acumulando u$s2.783 millones en lo que va del año. A la par, operadores del mercado señalaron que la autoridad monetaria también intervino en contratos de dólar futuro y en instrumentos dólar linked para moderar la volatilidad.

A pesar de la relativa estabilidad del tipo de cambio, la demanda privada de divisas se mantuvo elevada. Según datos oficiales, en enero se registraron compras netas de dólares por u$s2.730 millones para atesoramiento, el nivel más alto para ese mes desde 2018 y uno de los registros más altos de los últimos años. Este comportamiento muestra que, incluso con tasas en pesos elevadas, los ahorristas continúan buscando cobertura en moneda extranjera.

Lo más leído

1

Se hunde la imagen de Milei: el deterioro de la economía familiar y del empleo explican el malestar social

2

"El peronismo tiene que perdonarse": Pichetto se reunió con Cristina Kirchner y convocó a la unidad del PJ

3

Milei se disfrazó de Neo para dinamitar la justicia social y terminó enfrentando la furia en las redes

4

Desconcierto y reproches internos en el Gobierno por la liberación de Nahuel Gallo

5

La Corte Suprema ordenó investigar a Jorge Macri por lavado de activos

Más notas de este tema

Bonos rebotan y el riesgo país baja mientras la bolsa porteña sigue en rojo

04/03/2026 - FINANZAS

Bonos rebotan y el riesgo país baja mientras la bolsa porteña sigue en rojo

El poder adquisitivo no repunta: el salario real cayó otra vez en enero y las jubilaciones siguen en baja

04/03/2026 - LA INFLACIÓN EROSIONA EL PODER DE COMPRA

El poder adquisitivo no repunta: el salario real cayó otra vez en enero y las jubilaciones siguen en baja

Avalancha importadora y ajuste libertario: otra empresa nacional cae en concurso

03/03/2026 - POR LAS IMPORTACIONES

Avalancha importadora y ajuste libertario: otra empresa nacional cae en concurso

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.