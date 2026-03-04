El dólar retrocede hacia los $1.400 mientras el mercado busca estabilidad tras la volatilidad global

En el segmento mayorista, el tipo de cambio cedió $14 y se posicionó en $1.401, quedando a 15,2% del techo de la banda cambiaria fijada por el Gobierno. En el mercado minorista, la cotización alcanzó los $1.425 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio entre entidades financieras se ubicó en $1.430,7 según el relevamiento del Banco Central.

En este escenario, el Banco Central mantuvo su presencia en el mercado cambiario. Durante la jornada compró u$s17 millones y extendió a 39 ruedas consecutivas su posición compradora, acumulando u$s2.783 millones en lo que va del año. A la par, operadores del mercado señalaron que la autoridad monetaria también intervino en contratos de dólar futuro y en instrumentos dólar linked para moderar la volatilidad.A pesar de la relativa estabilidad del tipo de cambio, la demanda privada de divisas se mantuvo elevada. Según datos oficiales, en enero se registraron compras netas de dólares por u$s2.730 millones para atesoramiento, el nivel más alto para ese mes desde 2018 y uno de los registros más altos de los últimos años. Este comportamiento muestra que, incluso con tasas en pesos elevadas, los ahorristas continúan buscando cobertura en moneda extranjera.