Axel Kicillof confirmó aumentos para trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acordó este miércoles un aumento salarial del 9% en tres cuotas hasta abril con los trabajadores estatales. Esta misma propuesta fue presentada a los gremios docentes, quienes la trasladarán a sus bases antes de confirmar la aceptación. El encuentro entre Kicillof y los gremios bonaerenses se produjo después de que docentes y trabajadores estatales realizaran un paro el lunes pasado que impactó en un retraso del inicio de clases en la Provincia.El gobernador bonaerense propuso la consolidación del aumento del 1,5% liquidado por decreto en febrero y un 7,5% en tres cuotas a pagar hasta abril, con un 5% durante marzo y el resto el mes siguiente, que se calcularán sobre la base salarial de enero. La propuesta, que totaliza un 9% acumulado en el primer cuatrimestre del año tomando como referencia el salario de inicio de 2026, fue analizada y aceptada por la mayoría de los gremios.Por su parte, el Frente de Unidad Docente Bonaerense aceptó la propuesta de Kicillof, a la que se sumará una bonificación no remunerativa "que compense la pérdida por el recorte de parte del Gobierno nacional del Fondo de Incentivo Docente y Conectividad en su monto original" y otro plus para auxiliares de la educación. Sin embargo, aclaró que antes de aceptar la oferta la consultará con las bases de la organización, es decir, los sindicatos que conforman el grupo gremial, y se comprometió a darle una respuesta la próxima semana. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, destacó la propuesta de mejora salarial de Kicillof ante la situación de crisis que atraviesan las arcas de la provincia por la pérdida de $22 billones por deudas del Gobierno nacional y la caída de la recaudación.Un estudio privado mostró una foto de la triste realidad en la economía de Javier Milei: 4 de cada 10 argentinos no llega a fin de mes y perdieron su capacidad de ahorro. Por su parte, solo un 20% pudo mantener en febrero su capacidad de ahorro. Se trata de un trabajo realizado por la consultora Opina Argentina donde concluye que el porcentaje de personas que no llega a fin de mes subió 7 puntos en el segundo mes del año y alcanzó el nivel más alto desde que asumió el Presidente: 39%.En este marco, de cara al futuro, creció 4% la proporción de personas que cree que estaremos peor en los próximos meses. Los jóvenes menores de 29 años, el segmento más cercano al universo libertario, son quienes más dificultades tienen y los más pesimistas respecto al futuro.