05.03.2026 / Política

El Gobierno convocó a ATE y UPCN a reabrir la paritaria del sector público nacional

La convocatoria se produce tras el cuarto intermedio que la Secretaría de Trabajo dispuso en diciembre 2025, cuando los reclamos de los gremios estaban muy lejos de los ofrecimientos del Estado en su carácter de sector patronal.




El Gobierno nacional convocó a la reapertura de paritarias de la Administración Pública Nacional para este viernes 6 de marzo a las 14, en una reunión que se llevará a cabo en la sede que la Secretaría de Trabajo.

El Estado nacional convocó a la discusión paritaria a la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) que encabeza Andrés Rodríguez, y a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que lidera Rodolfo Aguiar, los dos sindicatos que nuclean a la mayoría del personal del sector público.

La convocatoria se produce tras el cuarto intermedio que la Secretaría de Trabajo dispuso en diciembre 2025, cuando los reclamos de los gremios estaban muy lejos de los ofrecimientos del Estado en su carácter de sector patronal.

ATE se encuentra reclamando una recomposición salarial del orden del 45% para “recomponer lo perdido durante la gestión de Javier Milei”, según señalo el sindicato a través de sus redes sociales, en las que exigió, además, una “suma fija de 4.000.000 de pesos” por única vez para compensar lo perdido.

“En los últimos dos años se destruyó el poder adquisitivo de los estatales”, señaló Aguiar, titular de ATE Nacional, al tiempo que aseguró que “este Gobierno es responsable de haber expulsado a la pobreza a decenas de miles de trabajadores estatales”.

Desde su desembarco en la Casa Rosada, Milei redujo en un 18% la planta de trabajadores del Estado sobre los que pasó la motosierra en el marco de su plan de ajuste. Para ello cerró numerosas dependencias o bien las redujo a su mínima expresión hasta dejarla sin capacidad de operar.


Lo más leído

1

Se hunde la imagen de Milei: el deterioro de la economía familiar y del empleo explican el malestar social

2

"El peronismo tiene que perdonarse": Pichetto se reunió con Cristina Kirchner y convocó a la unidad del PJ

3

Milei se disfrazó de Neo para dinamitar la justicia social y terminó enfrentando la furia en las redes

4

Desconcierto y reproches internos en el Gobierno por la liberación de Nahuel Gallo

5

Qué feriados hay en marzo 2026: fechas confirmadas y lo que viene

Más notas de este tema

Paritarias bonaerenses: el Gobierno provincial reabre el diálogo con docentes y estatales tras el paro

04/03/2026 - CONFLICTO SALARIAL

Paritarias bonaerenses: el Gobierno provincial reabre el diálogo con docentes y estatales tras el paro

Aumento de sueldo de empleo doméstico: cuánto sube y de cuánto es el bono

25/02/2026 - Paritarias

Aumento de sueldo de empleo doméstico: cuánto sube y de cuánto es el bono

Paritarias: La Fraternidad amenaza con una huelga nacional en rechazo a la propuesta de 1% de aumento

31/01/2026 - ADVERTENCIA

Paritarias: La Fraternidad amenaza con una huelga nacional en rechazo a la propuesta de 1% de aumento

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.