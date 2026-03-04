Milei promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce la imputabilidad a los 14 años

El Ejecutivo promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años mediante el Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial y firmado junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques

, medida que pone en marcha la reforma impulsada por el oficialismo que modifica el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en conflicto con la ley.La norma, sancionada por el Senado el pasado 27 de febrero, establece la creación de un nuevo sistema procesal específico para menores de edad. Su aplicación requerirá la articulación con las provincias y se prevé que la implementación sea desigual en el país debido al limitado aporte presupuestario comprometido por el Estado nacional.El proyecto fue aprobado con 44 votos a favor y 27 en contra, con el respaldo no solo del oficialismo sino también de legisladores de la UCR, el PRO y bloques provinciales. Entre quienes acompañaron la iniciativa estuvo el radical Flavio Fama, quien sostuvo durante el debate que “el Estado falló” en la atención de los adolescentes en conflicto con la ley.Con la reforma, Argentina fija la edad de responsabilidad penal en un nivel similar al de países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana,Durante el debate legislativo, la presidenta del bloque oficialista Patricia Bullrich defendió la medida al afirmar que “esta ley está del lado del ciudadano y deja la teoría de que la víctima es el delincuente”. La nueva legislación también incorpora medidas socioeducativas orientadas a la reinserción, aunque sectores de la oposición advirtieron sobre las dificultades para aplicarlas en el actual sistema penitenciario juvenil.