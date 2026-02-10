09.03.2026 / SUBA

CABA: la inflación fue de 2,6% en febrero y acumuló 32,4% interanual

El índice de precios porteño registró un aumento mensual del 2,6% en febrero, impulsado principalmente por subas en vivienda, servicios y alimentos. En lo que va del año acumula 5,7%, mientras se espera el dato nacional que difundirá el Indec.




El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en febrero un aumento del 2,6%, lo que llevó la inflación acumulada en el primer bimestre al 5,7% y elevó la variación interanual al 32,4%, en un contexto en el que los mayores incrementos se concentraron en vivienda, servicios y alimentos.

Entre los rubros con mayor incidencia se destacó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó 5,9% principalmente por el impacto de las expensas y los ajustes en tarifas energéticas. Este segmento explicó más de un punto porcentual del aumento general del mes.

El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, por su parte, registró una suba del 2,9%. Dentro de esa categoría sobresalió el aumento en Carnes y derivados, que trepó 7,3%, mientras que frutas y verduras mostraron bajas mensuales, con caídas del 2,1% y 1,1% respectivamente.

Las estadísticas del organismo también reflejaron diferencias entre tipos de precios: los servicios subieron 3% y superaron a los bienes, que avanzaron 1,9%. En paralelo, los precios regulados crecieron 4,5% y la inflación núcleo, que excluye factores estacionales y regulados, se ubicó en 3,1%.

Entre las bajas más marcadas apareció el transporte aéreo, que cayó 32,5% respecto de enero por motivos estacionales vinculados al turismo. Mientras tanto, otros rubros como Salud aumentaron 3% por ajustes en medicina prepaga, e Información y comunicación avanzó 2,4% por subas en servicios de telefonía y comunicaciones.

El dato de la Ciudad se conoce días antes de la publicación del índice nacional de inflación correspondiente a febrero, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el próximo 12 de marzo, aunque las mediciones no son directamente comparables debido a diferencias metodológicas y en la composición del gasto entre CABA y el promedio del país.

Lo más leído

1

Duro revés a la desregulacion de Sturzenneger: rechazan un cargamento de girasol argentino en Europa por no cumplir requisitos fitosanitarios

2

Duelo en la Quinta de Olivos: murió Robert, el perro que "contenía emocionalmente" a Milei

3

Contundente triunfo de Furlán en la UOM Zárate-Campana frente a la lista impulsada por Rocca

4

Sin Magis TV o Fútbol Libre, cuáles son las aplicaciones para ver contenidos gratis

5

Rosario: un gendarme dejó su arma reglamentaria como garantía por no poder pagar el alquiler

Más notas de este tema

Con alimentos y tarifas al alza, febrero repetiría el 3% de inflación de enero

04/03/2026 - FRENÓ LA DESINFLACIÓN

Con alimentos y tarifas al alza, febrero repetiría el 3% de inflación de enero

Inflación: carne y bebidas lideran los aumentos y el IPC se acerca al 3%

24/02/2026 - SUBA

Inflación: carne y bebidas lideran los aumentos y el IPC se acerca al 3%

Tras la postergación del nuevo índice, la inflación de enero fue de casi 3% y acumuló 32,4% en los últimos 12 meses

10/02/2026 - Economía

Tras la postergación del nuevo índice, la inflación de enero fue de casi 3% y acumuló 32,4% en los últimos 12 meses

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.