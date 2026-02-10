CABA: la inflación fue de 2,6% en febrero y acumuló 32,4% interanual

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) informó que, en un contexto en el que los mayores incrementos se concentraron en vivienda, servicios y alimentos.Entre losse destacó. Este segmento explicó más de un punto porcentual del aumento general del mes.El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, por su parte, registró una suba del 2,9%. Dentro de esa categoría sobresalió el aumento en Carnes y derivados, que trepó 7,3%, mientras que frutas y verduras mostraron bajas mensuales, con caídas del 2,1% y 1,1% respectivamente.Las estadísticas del organismo también reflejaron diferencias entre tipos de precios: los servicios subieron 3% y superaron a los bienes, que avanzaron 1,9%. En paralelo, los precios regulados crecieron 4,5% y la inflación núcleo, que excluye factores estacionales y regulados, se ubicó en 3,1%.Entre las bajas más marcadas apareció el transporte aéreo, que cayó 32,5% respecto de enero por motivos estacionales vinculados al turismo. Mientras tanto, otros rubros como Salud aumentaron 3% por ajustes en medicina prepaga, e Información y comunicación avanzó 2,4% por subas en servicios de telefonía y comunicaciones.El dato de la Ciudad se conoce días antes de la publicación del índice nacional de inflación correspondiente a febrero, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el próximo 12 de marzo, aunque las mediciones no son directamente comparables debido a diferencias metodológicas y en la composición del gasto entre CABA y el promedio del país.