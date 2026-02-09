Inflación: carne y bebidas lideran los aumentos y el IPC se acerca al 3%

La consultora EcoGo advirtió que los precios de alimentos y bebidas volvieron a acelerarse en la tercera semana de febrero y proyectó que el índice general del mes se ubicará en torno al 3%, con la carne y determinadas bebidas encabezando los aumentos y consolidando una dinámica que mantiene elevada la presión sobre el costo de vida.En la medición semanal, los productos consumidos dentro del hogar subieron 0,5%, lo que llevó la variación acumulada de las últimas cuatro semanas a 2,7%, mientras que el promedio mensual se ubicó en 2,9%. Si se suman los consumos fuera del hogar, la proyección para el rubro alimentos y bebidas se mantiene en torno al 2,7% en febrero.El capítulo carnes volvió a mostrar la mayor incidencia. En la semana, avanzó 0,8%, impulsado por el pollo con un alza de 2,6%, mientras que la carne vacuna aumentó 0,9%; en el acumulado mensual, el rubro trepa a 3,6% y registra una suba interanual superior al 43%.Las bebidas e infusiones también se ubicaron entre los principales motores, con un incremento semanal de 1%, destacándose el ajuste del agua envasada, que escaló 3,6%. En contraste, algunos segmentos como fiambres y frutas mostraron retrocesos puntuales, aunque no alcanzaron para compensar la presión de los productos básicos.Otros relevamientos privados, como los de LCG y Analytica, coincidieron en que la carne concentró una parte sustancial de la suba mensual, con aumentos de hasta 5,3% en el promedio de cuatro semanas, y estimaron que el IPC de febrero oscilará entre 2,8% y 3%, en un escenario en el que los alimentos vuelven a ser determinantes para el resultado general.