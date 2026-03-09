El dólar vuelve a superar los $1.400 y crece la presión cambiaria en medio de la tensión global

El tipo de cambio mayorista cerró la jornada en $1.416, tras un día con altibajos, y quedó a una distancia considerable del límite superior de la banda cambiaria, que se ubicó en $1.621,98. Ese margen representa cerca de un 14,6%. En el segmento contado se operaron más de 339,6 millones de dólares.

En el mercado minorista, el dólar cerró a $1.435 en el Banco Nación y promedió $1.440,9 según el relevamiento de entidades financieras del Banco Central. Con el recargo impositivo, el dólar tarjeta o turista alcanzó los $1.865,5.Entre las cotizaciones paralelas, el contado con liquidación se ubicó en $1.477,27 con una leve baja, mientras que el dólar MEP cayó a $1.434,96. El dólar blue, por su parte, se vendió a $1.425 en las cuevas de la city porteña. El movimiento se dio luego de varias semanas de relativa calma cambiaria y coincidió con el fortalecimiento del dólar a nivel global tras la escalada del conflicto en Medio Oriente, que elevó la aversión al riesgo en los mercados.