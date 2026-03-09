YPF admite que aplica micropricing y confirma aumentos graduales en los combustibles

La petrolera YPF reconoció que aplica una estrategia de “micropricing”, un sistema de aumentos pequeños y frecuentes en los precios de los combustibles. La explicación llegó de la voz de su CEO, Horacio Marín, quien sostuvo que el objetivo es evitar “cimbronazos” en los surtidores y ajustar los valores de manera progresiva según la evolución del mercado petrolero.
