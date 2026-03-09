09.03.2026 / CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

YPF admite que aplica micropricing y confirma aumentos graduales en los combustibles


La petrolera YPF reconoció que aplica una estrategia de “micropricing”, un sistema de aumentos pequeños y frecuentes en los precios de los combustibles. La explicación llegó de la voz de su CEO, Horacio Marín, quien sostuvo que el objetivo es evitar “cimbronazos” en los surtidores y ajustar los valores de manera progresiva según la evolución del mercado petrolero.




La definición oficial expuso el mecanismo con el que la compañía viene actualizando los precios en las estaciones de servicio. Según explicó Marín, la política consiste en aplicar modificaciones constantes y de menor magnitud para acompañar las variaciones del mercado internacional y reducir el impacto de aumentos bruscos.

El esquema se implementa en un contexto de fuerte volatilidad global en el precio del crudo. La escalada del conflicto en Medio Oriente llevó al barril de petróleo a tocar los 120 dólares, generando tensiones en el mercado energético y presionando sobre los costos de los combustibles.

En la práctica, el sistema implica subas graduales pero sostenidas. Durante la primera semana de enero, por ejemplo, la nafta súper registró un aumento del 3,64%, mientras que el gasoil acumuló un incremento del 5,86%, en línea con los ajustes progresivos que la empresa viene aplicando en los surtidores.

Lo más leído

1

Duro revés a la desregulacion de Sturzenneger: rechazan un cargamento de girasol argentino en Europa por no cumplir requisitos fitosanitarios

2

Duelo en la Quinta de Olivos: murió Robert, el perro que "contenía emocionalmente" a Milei

3

Contundente triunfo de Furlán en la UOM Zárate-Campana frente a la lista impulsada por Rocca

4

Sin Magis TV o Fútbol Libre, cuáles son las aplicaciones para ver contenidos gratis

5

Rosario: un gendarme dejó su arma reglamentaria como garantía por no poder pagar el alquiler

Más notas de este tema

El dólar vuelve a superar los $1.400 y crece la presión cambiaria en medio de la tensión global

09/03/2026 - MERCADO CAMBIARIO

El dólar vuelve a superar los $1.400 y crece la presión cambiaria en medio de la tensión global

Sube el Riesgo País y caen las acciones en medio de la tensión global por la guerra

09/03/2026 - FINANZAS

Sube el Riesgo País y caen las acciones en medio de la tensión global por la guerra

La disparada del petróleo por la guerra en Medio Oriente derrumbó las bolsas globales

09/03/2026 - 100 DÓLARES POR BARRIL

La disparada del petróleo por la guerra en Medio Oriente derrumbó las bolsas globales

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.