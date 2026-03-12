14.03.2026 / Fractura europea ante el nuevo orden mundial

La UE ante el mundo sin reglas: Von der Leyen acepta el quiebre del orden internacional, Costa y Sánchez lo rechazan

El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán dividió a la Unión Europea en dos bloques con visiones opuestas sobre qué debe ser Europa en el nuevo orden global. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, respaldó la ofensiva y declaró que el viejo orden mundial ya no volverá. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, le respondieron defendiendo el multilateralismo y el derecho internacional.