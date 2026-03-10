Irán le contestó a Donald Trump: "Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra"

La Guardia Revolucionaria de Irán rechazó las afirmaciones del presidente Donald Trump y aseguró que el conflicto bélico permanece activo. A través de un comunicado oficial, el cuerpo militar desafió la postura de la Casa Blanca sobre el estado real de sus capacidades de defensa y ataque.El mando militar iraní sostuvo que su arsenal de proyectiles es “ahora más potentes que al inicio de la guerra”. Esta declaración contradice el reciente balance del mandatario estadounidense, quien dio por desarticulada la infraestructura de misiles y drones del país persa tras las últimas ofensivas. Teherán reclamó para sí la autoridad exclusiva sobre el cese de las hostilidades en Oriente Próximo. Un portavoz del Ejército subrayó la posición estratégica de sus tropas y sentenció: “La Guardia Revolucionaria establece que somos nosotros quienes decidiremos el fin de la guerra”.La fuerza de élite iraní manifestó su voluntad de ampliar el alcance de los combates si la presión internacional persiste. El mensaje fue taxativo sobre la escala del enfrentamiento: “Estamos dispuestos a expandir la guerra; la seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra”.El comunicado incluyó la amenaza de interrumpir las exportaciones de crudo desde la zona mientras sigan los ataques de Estados Unidos e Israel. Según el reporte, “las ecuaciones y el futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas; las fuerzas estadounidenses no decidirán cuándo termina el conflicto”.Esta réplica sucedió pocas horas después de que Trump definiera la contienda como una fase prácticamente concluida. El líder republicano había afirmado que Irán carece de armada, de sistemas de comunicaciones y de fuerza aérea como resultado de la campaña militar conjunta que comenzó en febrero.