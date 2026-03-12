Escala es escándalo de los viajes de Adorni: trascienden imágenes del vuelo privado a Punta y los millones en gastos

La polémica en torno a los traslados de Manuel Adorni suma un nuevo y costoso capítulo, ya que mientras el jefe de Gabinete se encuentra en Nueva York defendiendo la presencia de su esposa en el avión presidencial, una investigación periodística reveló los detalles de una escapada de lujo a Punta del Este realizada en pleno Carnaval, cuyo costo ascendería a los 10 mil dólares.Según el informe presentado por el periodista Ariel Zak y documentos publicados por Sebastián Lacunza, el viaje familiar del funcionario se realizó entre el 12 y el 17 de febrero pasados, coincidiendo con el tratamiento de la Reforma Laboral en Argentina.El jefe de Gabinete no solo optó por un exclusivo Honda Jet (matrícula LVHWA), sino que además habría solicitado evitar las áreas comunes del aeropuerto, realizando los trámites migratorios de forma privada en un hangar para no ser visto por el resto de los pasajeros. De todos modos, este mismo miércoles el periodista Jorge Rial reveló un video en el que se observa a Adorni, junto a su familia, caminando por la pista para tomar uno de esos vuelos de alto costo económico.La "escapada" reabre el debate sobre la coherencia entre el discurso de la gestión y la vida privada de sus integrantes. Con un patrimonio declarado como modesto, el gasto de 10 mil dólares en un vuelo privado resulta difícil de explicar para la opinión pública, especialmente cuando se suma al reciente reconocimiento de que su esposa, Betina Angeletti, viajó a Nueva York como invitada de la Presidencia en el avión oficial.El gasto sería excesivo para el supuesto salario oficial de Adorni, mientras que en caso de haber sido un regalo o invitación desataría otro escándalo ya que podría tratarse de una dádiva.