¿A qué fue?: la esposa coach ontológica de Manuel Adorni que viajó a Nueva York incluída en la comitiva presidencial

La presencia de Bettina Julieta Angeletti en la gira presidencial por Estados Unidos desató cuestionamientos que dejaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atrapado en sus propias palabras. A pesar de no ocupar ningún cargo público, abordó el avión oficial y participó de actividades exclusivas de la agenda del Estado. Al ser arrinconado por la prensa para explicar qué función cumple su esposa en el viaje, Adorni apeló al sentimentalismo y al supuesto desgaste de su cargo: "Yo quería que ella me acompañe porque es mi compañera de vida. Es la que me da una mano acá. Me estoy deslomando por el país en Nueva York". Sin embargo, el difuso rol de "dar una mano" contrasta fuertemente con el uso de recursos estatales y pone el foco sobre la verdadera formación profesional de Angeletti.Lejos del ámbito diplomático o gubernamental, el perfil profesional de la esposa de Adorni se forjó en el sector privado. Angeletti es licenciada en Administración de Empresas recibida en la universidad privada UADE. Durante sus más de 15 años de experiencia, trabajó en áreas de finanzas y recursos humanos para empresas agropecuarias como Las Invernadas del Oeste SA y Agropecuaria Las Helenas SA.Pero el dato que más llama la atención de su currículum es su actual título de "coach ontológico profesional" y el llamativo momento en el que decidió emprender de manera independiente. En julio de 2024, exactamente ocho meses después de que Javier Milei (y su propio marido) asumieran el poder, Angeletti fundó "Más BE", una consultora dedicada al "coaching organizacional". Según la descripción de sus propios servicios, la esposa del jefe de Gabinete ahora se dedica a "acompañar a equipos y líderes a alcanzar su máximo potencial", una frase genérica que hoy el Gobierno utiliza para justificar su lugar en el avión presidencial.El escándalo de la "compañera de vida" destapó un brutal archivo del actual jefe de Gabinete. En septiembre de 2022, Adorni criticó ferozmente al entonces presidente Alberto Fernández por llevar una nutrida comitiva a Nueva York. En aquel tuit, el funcionario que hoy lleva a su esposa como acompañante, sentenciaba indignado: "Mientras la mitad del país es pobre... el Presidente viajó a los EE.UU. con una comitiva que incluye hasta un asesor para Fabiola Yáñez... Todo tercermundista. Fin".Esta evidente frontera desdibujada entre los privilegios privados y los fondos públicos ya escaló al ámbito legislativo. El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes exigiendo que se haga público el manifiesto de vuelo del Tango 01 para confirmar quiénes viajaron realmente. Lejos de mostrar prudencia, la respuesta de Adorni ante la posibilidad de afrontar consecuencias legales por el uso de bienes del Estado fue completamente desafiante: "Que lo denuncien".