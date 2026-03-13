Tras el aumento de la inflación, cuáles fueron los rubros que más aumentaron

El Indec publicó hoy el índice de precios al consumidor (IPC) de febrero que presentó una suba del 2,9% con un incremento interanual de 33,1%.En enero el porcentaje fue el mismo%. Se trata del segundo dato de inflación tras la salida de Marco Lavagna de la dirección del Indec y la postergación de la nueva fórmula de medición del índice inflacionario. Ahora es Pedro Lines quien está al frente del organismo.En febrero, los rubros que presentaron mayores aumentos fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), seguida por Alimentos y bebidas no alcohólicas y Bienes y servicios varios (ambas 3,3%)Los dos sectores que registraron las menores variaciones en febrero 2026 con respecto al mes previo fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%).