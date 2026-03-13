13.03.2026 / REDES

¿Marra avaló el robo a un notero?: se burló del escándalo adornigate y viralizó un insólito episodio callejero

La secuencia rápidamente se viralizó y sumó miles de reproducciones, en un contexto marcado por la discusión política y mediática en torno al Adornigate y las explicaciones brindadas por el funcionario nacional. Sobre el jefe de Gabinete, no dijo nada.




En medio de la creciente polémica que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el legislador libertario Ramiro Marra volvió a agitar las redes sociales al difundir un video en tono irónico sobre la situación política. La publicación, acompañada por la frase “ARGENTINA, NO TRATES DE ENTENDERLA”, generó repercusiones y críticas por trivializar el debate público.

El material compartido muestra a un notero del canal de streaming AZZ que intenta entrevistar a un joven en la vía pública sobre el llamado “Adornigate”. En plena consulta, el entrevistado toma el micrófono, lo muerde en gesto de burla y sale corriendo, mientras el cronista intenta seguirlo sin éxito.



Cabe señalar que el gesto de Marra se interpreta como una forma de ironizar sobre el clima social y la cobertura periodística del escándalo, aunque también alimenta el cruce con dirigentes opositores y usuarios que reclaman mayor responsabilidad institucional. En redes, el episodio profundiza la polarización y vuelve a instalar la controversia en la agenda digital.

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