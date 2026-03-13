¿Marra avaló el robo a un notero?: se burló del escándalo adornigate y viralizó un insólito episodio callejero

En medio de la creciente polémica que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el legislador libertario Ramiro Marra volvió a agitar las redes sociales al difundir un video en tono irónico sobre la situación política. La publicación, acompañada por la frase “ARGENTINA, NO TRATES DE ENTENDERLA”, generó repercusiones y críticas por trivializar el debate público.

El material compartido muestra a un notero del canal de streaming AZZ que intenta entrevistar a un joven en la vía pública sobre el llamado “Adornigate”. En plena consulta, el entrevistado toma el micrófono, lo muerde en gesto de burla y sale corriendo, mientras el cronista intenta seguirlo sin éxito.Cabe señalar que el gesto de Marra se interpreta como una forma de ironizar sobre el clima social y la cobertura periodística del escándalo, aunque también alimenta el cruce con dirigentes opositores y usuarios que reclaman mayor responsabilidad institucional. En redes, el episodio profundiza la polarización y vuelve a instalar la controversia en la agenda digital.