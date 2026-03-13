13.03.2026 / POLÉMICA

Gatillo fácil de un Policía de CABA: un policía porteño mató a un joven que iba a jugar al fútbol


Un nuevo episodio de violencia institucional conmocionó al oeste del conurbano bonaerense, donde un efectivo de la Policía de la Ciudad fue detenido tras matar a balazos a un joven de 20 años en Ituzaingó. El hecho ocurrió en medio de versiones contradictorias y reavivó el debate sobre el uso de armas reglamentarias fuera de servicio.




Según fuentes judiciales, el caso se produjo durante la noche del jueves en la intersección de Martín Rodríguez y Perdomo. El agente Lucas Adrián Gómez, perteneciente a la División Servicio Especial Autopista, aseguró que creyó ser víctima de un intento de robo cuando circulaba en moto junto a su pareja y decidió abrir fuego tras identificarse como policía.

Los disparos impactaron en dos jóvenes que también se desplazaban en motocicleta. Juan Cruz Leal recibió un balazo en la ingle y fue trasladado en estado crítico al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde horas más tarde confirmaron su fallecimiento. Su amigo, Daniel Enrique Kuhne, resultó herido en el tórax y fue asistido en el Hospital Posadas, ya fuera de peligro.

El sobreviviente declaró ante las autoridades que ambos se dirigían a jugar al fútbol y que no tenían vínculo alguno con un intento de hecho delictivo. Además, relató que la otra moto frenó de manera abrupta y que el conductor comenzó a disparar sin mediar diálogo.

La investigación quedó en manos de la UFI N°2 de Ituzaingó, a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini, quien dispuso la detención del efectivo por homicidio agravado. En el lugar secuestraron vainas servidas calibre 9 milímetros y el arma reglamentaria utilizada, mientras crecen los reclamos por el esclarecimiento del caso y responsabilidades institucionales.

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