Más deuda en dólares: el Gobierno salió a buscar financiamiento y sumó otros u$s100 millones

La Secretaría de Finanzas informó que adjudicó u$s101,20 millones de este bono hard dollar con vencimiento el 29 de octubre de 2027. El dato se sumó a los u$s150 millones captados en la jornada previa, consolidando una nueva colocación de deuda externa en el mercado local.

Según el Palacio de Hacienda, el instrumento se colocó a una tasa del 5,59%, inferior a la ofrecida en la emisión realizada quince días atrás. Desde el equipo económico destacaron que el resultado reflejó un momento favorable para la operación, en un contexto de demanda sostenida por activos de corto plazo.En total, Economía recibió ofertas por u$s217,82 millones, lo que implicó un prorrateo del 46,46% sobre el monto presentado por los inversores. Analistas del mercado señalaron que el diseño acotado de la emisión inicial permitió fijar condiciones competitivas y captar interés de una base de inversores locales previamente seleccionada.La nueva colocación se inscribe en la estrategia oficial de gestión de la deuda, mientras persisten los cuestionamientos sobre el impacto del endeudamiento en dólares en la sostenibilidad financiera y en el margen de maniobra de la política económica.