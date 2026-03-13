"No podemos darnos el lujo de subir jubilaciones": el mensaje de Caputo para los jubilados

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, volvió de Nueva York y, entre otras polémicas declaraciones, afirmó que no habrá ninguna novedad positiva para los jubilados porque, desde el gobierno de Javier Milei, no pueden "darse el lujo de subir las jubilaciones o el bono, por un tema de caja".Llamativamente, el mismo ministro de Javier Milei que viajó a Nueva York con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llevando a la esposa de este último y hospedándose en un hotel de lujo, sí auguró que su gestión debe "bajar más las retenciones" al campo, medida que impactaría aún más en la recaudación y los recursos del Estado.“Alguna gente tuvo dificultad, eso se irá acomodando”, pronosticó Luis Caputo, quien, con alusión a las jubilaciones, respondió: “Por ahora ninguna porque es un tema de caja. No tenemos las mismas herramientas que tienen cualquier hacedor de un país desarrollado”.“Tenemos que manejarnos con lo que tenemos, no podemos darnos el lujo que es subir jubilaciones o bajar impuestos”, aseguró "Toto", y despertó el malestar en muchas personas, sobre todo las del sector pasivo.En el mismo diálogo con la prensa, Caputo se animó a hablar de los impuestos al agro: "Hemos bajado retenciones pero todavía hay que bajar más, nosotros estamos comprometidísimos con el campo. No viene otra ahora en lo inmediato, pero tenemos que seguir bajándolas"."La situación está mejor, pero no quiere decir que no haya gente que la esté pasando mal", reconoció sobre la actualidad económica el ministro Caputo.Y agregó: "Pero no solo es importante la trayectoria sino la pendiente. Somos muy conscientes de que hay gente que la pasa mal pero la velocidad de la recuparación depende de todos, de la gente también. Todos sacamos este país adelante"."Podemos bajar impuestos en la medida que nuestro superávit nos lo permita, por eso en la reforma laboral hay reformas fiscales", aseguró.