PJ Bonaerense: dieciseis distritos eligieron sus autoridades en elecciones internas

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires celebró este domingo elecciones internas en 16 municipios. En 10 se impuso el Movimiento Derecho al Futuro, espacio que encabeza el gobernador Axel Kicillof.La renovación de autoridades llega luego de un acuerdo que permitió conformar una lista de unidad en la cúpula partidaria. De esta manera, Kicillof reemplazaría al actual titular del PJ bonaerense, el diputado nacional Máximo Kirchner, quien pasará a presidir el Congreso del partido. Sin embargo, en varios distritos no se logró consenso y las diferencias se resolvieron en las urnas.En Morón, la interna fue, en realidad, una disputa entre sectores de Nuevo Encuentro. La lista apoyada por el intendente Lucas Ghi, alineado a Kicillof, se impuso a la de su exjefe político, Martín Sabbatella. En Mar del Plata, el distrito con el padrón más grande (General Pueyrredón), el que celebró fue el sector de Máximo Kirchner, ya que se impuso la referente de La Cámpora Fernanda Raverta sobre la lista del MDF.El Movimiento Derecho al Futuro también ganó en distritos como San Miguel, Zárate, Balcarce, San Antonio de Areco, Lincoln, San Nicolás, Saladillo, Lobería y Roque Pérez, mientras que el kirchnerismo también lo hizo en Tres de Febrero, Coronel Suárez y Magdalena. En tanto, en los distritos de Junín y Tornquist se impusieron las listas del Frente Renovador.