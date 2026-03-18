Operativo clamor y armado transversal: Dante Gebel se vende como nuevo outsider

(R)El entorno de Dante Gebel activó un operativo clamor con vistas a una eventual candidatura presidencial en 2027, en medio de la dispersión del peronismo y el creciente malestar de sectores que se alejaron de La Libertad Avanza. El primer paso del armado se concretó con un acto en el microestadio de Lanús, donde se presentaron mesas regionales del espacio denominado “Consolidación Argentina”.Aunque el pastor y conferencista radicado en Los Ángeles no participó del encuentro, desde su equipo aseguraron que el proyecto político avanza mientras el propio Gebel define su futuro electoral. “Dante aún no se decidió. Su comunicación con Dios es unidireccional. Pero los que estén hoy en Lanús siguen el espíritu de Dante”, señalaron desde la organización.El armado exhibió vasos comunicantes con distintas vertientes del peronismo y del sindicalismo, así como con dirigentes libertarios desencantados de la conducción de Javier Milei. Entre los principales oradores estuvieron el titular del gremio de aeronavegantes, Juan Pablo Brey, y el ex legislador porteño Eugenio Casielles. También se aguardó un mensaje grabado de la histórica dirigente Graciela Camaño.