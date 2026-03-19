En febrero, la carne aumentó más de un 7% y se vuelve impagable para los argentinos

Durante febrero, la carne vacuna volvió a mostrar un marcado aumento y se ubicó entre los productos que más presionaron sobre el gasto de los hogares. Según datos del sector, los valores registraron una suba cercana al 7,4% en el mes, superando ampliamente la inflación promedio. Más allá del dato general, lo que sobresale es que los incrementos no se limitaron a los cortes más exclusivos, sino que también impactaron con fuerza en opciones de consumo habitual.Entre los mayores aumentos se destacaron cortes muy presentes en la mesa cotidiana. La paleta fue la que más subió, con un incremento superior al 8%, seguida por la nalga y el cuadril, que también se movieron en niveles similares.Estos cortes, ampliamente utilizados para milanesas y otras preparaciones diarias, reflejan de manera directa el impacto en el consumo masivo, y en cuanto a los precios, se ubicaron en la franja más alta: la nalga superó los $20.000 por kilo, mientras que el cuadril se posicionó por encima de los $19.000, consolidando su lugar entre los cortes más costosos.Del otro lado, hubo alternativas con variaciones algo más contenidas. El asado, uno de los preferidos por los argentinos, registró un aumento cercano al 5,7%, por debajo del promedio mensual, aunque su precio rondó los $16.850 por kilo, lejos de ser una opción accesible. A su vez, la carne picada común se mantuvo entre las opciones más económicas dentro del rubro, aunque también evidenció subas por encima del 7%, lo que confirma que incluso los cortes más accesibles continúan bajo presión.Este comportamiento deja una conclusión clara: la diferencia entre cortes caros y más accesibles se achica, en un contexto donde prácticamente toda la carne muestra aumentos sostenidos. Entre los factores que explican esta dinámica aparecen la menor cantidad de hacienda disponible, la caída en la oferta y un proceso de actualización de precios tras un período en el que habían quedado rezagados, por lo que la carne vacuna continúa siendo uno de los productos con mayor incidencia en la inflación y sigue complicando el poder de compra en los hogares.