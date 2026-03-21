Un drone de 30.000 dólares contra un interceptor de 4 millones: la aritmética que está definiendo la guerra entre Irán y Estados Unidos

Irán ha lanzado más de 2.000 drones desde el inicio del conflicto

La ecuación favorece al atacante: por cada dólar que Irán gasta en fabricar un Shahed, el defensor debe gastar entre 20 y 28 dólares para interceptarlo, según cálculos de analistas del Stimson Center.

el Comando Central comenzó a usar drones propios de bajo costo

. Los sistemas de defensa estadounidenses han logrado una tasa de intercepción elevada, pero funcionarios que no estaban autorizados a hablar públicamente advirtieron a la prensa que están preocupados por la escasez de interceptores y podrían necesitar recurrir a reservas fuera de la región. El sistema Patriot produce aproximadamente 620 unidades por año, con una meta de 2.000 para 2026. La producción de interceptores navales SM-6 ha promediado históricamente poco más de 120 unidades anuales. Irán, en cambio, tiene grandes reservas de drones y se estima que puede producir cientos adicionales por semana. La aritmética es brutal y no es nueva. Ucrania lleva cuatro años absorbiendo decenas de miles de drones de diseño iraní fabricados por Rusia. Lo que sí es nuevo —y estratégicamente alarmante— es que Estados Unidos enfrenta presiones similares sin haber institucionalizado las lecciones que Ucrania aprendió bajo el fuego. La lección principal es simple: no se puede resolver un problema barato con soluciones costosas y esperar seguir siendo solvente. El drone Shahed-136 puede fabricarse con materiales de doble uso y lanzarse desde la caja de un camión. A diferencia de los misiles, que requieren infraestructura masiva, los drones pueden ensamblarse de forma encubierta.La respuesta de Washington fue un giro estructural: en lugar de depender principalmente de interceptores de alta gama,—el sistema LUCAS, derivado directamente de diseños iraníes— para imponer costos sobre la red de defensa aérea iraní. La lógica es invertir la asimetría original: usar lo barato contra lo caro del otro lado. Una alternativa promisoria son los sistemas láser. El CEO de AeroVironment, Wahid Nawabi, explicó la diferencia: una batería Patriot cuesta alrededor de 1.000 millones de dólares y cada misil 4 millones por disparo. Un sistema láser reduce ese costo a menos de 5 dólares por disparo. Israel ya usó su sistema Iron Beam contra cohetes libaneses. El obstáculo son las condiciones climáticas: lluvia, niebla y arena reducen la eficacia del haz.Ucrania ofreció asistir con sus interceptores propios de bajo costo, los "Sting", que producen más de mil unidades diarias y tienen tasas de intercepción significativas contra los Shahed. Trump rechazó públicamente la oferta: "No necesitamos su ayuda en defensa contra drones. Sabemos más sobre drones que nadie." Lo que el conflicto deja expuesto es una paradoja de la superioridad militar moderna: el ejército más sofisticado del mundo enfrenta un problema para el cual su propio arsenal es demasiado caro para ser la solución. La guerra entre Irán y Estados Unidos se está librando, en parte, en los libros contables.