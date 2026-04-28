Se viene la cuarta Marcha Federal Universitaria contra el ajuste de Milei: cómo será y quiénes adhieren

El ámbito universitario saldrá una vez más a las calles para dar batalla al. Docentes, no docentes y estudiantes marcharán elen todo el país ante el, sancionada en octubre de 2025, en un contexto de pérdida salarial, recortes presupuestarios y deterioro de las condiciones de cursada.Se trata de la, que nuevamente tendrá como epicentro la Plaza de Mayo, con réplicas en distintas ciudades del país. En todos los casos, se espera una participación masiva similar a las movilizaciones de abril y octubre de 2024 y septiembre de 2025.El reclamo central apunta a la falta de aplicación de la ley votada por el Congreso, incluso tras el rechazo al veto presidencial, a lo queAdemás, desde el sector denuncian unajunto con dificultades operativas en las universidades por la falta de actualización presupuestaria.Incluso, la atención en hospitales universitarios está en riesgo por la falta de transferencias. Según detallaron desde la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el primer cuatrimestre de 2026 no se ejecutaron fondos de una partida de $80.000 millones, lo que implica una deuda cercana a los $20.000 millones y afecta a más de 700.000 pacientes anuales atendidos por las prestigiosas instituciones, hoy desvalorizadas.“Tenemos fallo de primera instancia y confirmación del fallo respecto de la cautelar, que ordena al Poder Ejecutivo aplicar inmediatamente los artículos 5 y 6, y sin embargo seguimos sin respuesta”, sostuvo el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci. En ese mismo sentido, la secretaria general de SiTraDU, Sofía Cáceres Esforza, denunció “salarios de pobreza" para la docencia y "becas insuficientes para estudiantes”.A contramano y desoyendo el reclamo popular, el Gobierno presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema suspenda artículos clave de la ley, al tiempo queLa iniciativa oficial busca reemplazar el esquema vigente, pese a que el sector asegura que es insuficiente.En Entre Ríos, el conflicto se profundizó con paros recientes y un plan de lucha sostenido por gremios universitarios, en un escenario donde advierten que hay docentes con salarios cercanos a los $250.000, por debajo del costo de vida actual.Por su parte, la Universidad Nacional de Rosario convocó a concentrarse en Plaza San Martín para luego movilizar hacia el Monumento a la Bandera, en una jornada que incluirá un acto central y reclamos por la aplicación efectiva del financiamiento.Desde San Juan, la UNSJ confirmó su adhesión a la jornada y alertó por una caída acumulada de recursos superior al 45% en términos reales, lo que impacta en el funcionamiento del sistema educativo.Se espera, además, participación de las universidades bonaerenses: Altas Casas de Estudio de Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Avellaneda, entre otras, confirmaron su participación. En Mar del Plata, autoridades universitarias, gremios y estudiantes llamaron a sumarse a la marcha y remarcaron la necesidad de sostener el funcionamiento de las instituciones ante la falta de presupuesto.En Neuquén, el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional del Comahue también participará de la movilización, donde además del financiamiento exigirán mejoras en becas y condiciones de estudio.