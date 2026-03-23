Revés para Agostina Páez en Brasil: la repatriación de la abogada argentina podría demorar dos semanas

El proceso de repatriación de Agostina Páez, la abogada santiagueña detenida en Río de Janeiro bajo cargos de racismo, sufrió un inesperado revés que postergará su regreso al país al menos por dos semanas.A pesar del principio de acuerdo alcanzado este martes, nuevas discrepancias entre la fiscalía y el juzgado mantienen trabada la salida de la joven de 29 años del territorio brasileño. Si bien inicialmente no había oposición a flexibilizar las medidas cautelares, la fiscalía ahora exige que Páez permanezca en el país hasta que todos los detalles del convenio estén firmes.Este cambio de actitud respondería a la filtración de las cifras económicas del resarcimiento. Según trascendió, el monto propuesto para las víctimas ascendería a unos 50.000 dólares para cada una de las personas afectadas por los gestos racistas.La prioridad de la joven ahora es el retiro de la tobillera electrónica, una decisión que sigue exclusivamente en manos del juez encargado de la causa.Una vez cumplimentado este paso y ratificado el acuerdo económico, Páez podrá finalmente viajar hacia Santiago del Estero para reencontrarse con su familia, cerrando un capítulo que la mantuvo en el centro de la polémica diplomática y mediática.Tras la audiencia en el Tribunal Penal N°37 de Río, donde se le impuso el pago de la multa y la realización de tareas comunitarias como condición para recuperar la libertad, Páez manifestó sensaciones encontradas ante la prensa. "Me siento aliviada, pero hasta que no esté en la Argentina no voy a estar en paz", confesó la abogada.Aunque admitió que Brasil siempre fue un lugar de su agrado, reconoció que la experiencia judicial la dejó marcada. "Es un país que me gusta, pero obviamente tengo miedo", sostuvo, mientras que aseguró haber dicho la verdad durante todo el proceso y calificó lo sucedido como "la peor experiencia" de su vida.