Desdolarización: qué países dejaron de usar el dólar y qué pasó después

La discusión sobre la desdolarización volvió a ocupar un lugar central en la economía internacional. En distintos continentes, varios países comenzaron a reducir su dependencia del dólar estadounidense para el comercio exterior, las reservas de sus bancos centrales y algunas transacciones internas.El fenómeno no implica necesariamente la desaparición del dólar, que sigue siendo la moneda dominante del sistema financiero global, pero sí refleja un cambio gradual en la forma en que distintas economías buscan diversificar sus operaciones internacionales y disminuir su exposición a las decisiones monetarias de Estados Unidos.Entre los países que impulsaron medidas en ese sentido aparecen China, Rusia, India, Brasil e Irán, además de algunas economías africanas y asiáticas que comenzaron a promover acuerdos bilaterales en monedas locales.La desdolarización es el proceso mediante el cual un país reduce el uso del dólar estadounidense en su economía o en sus relaciones comerciales internacionales. Esto puede incluir distintas medidas:- utilizar monedas locales para importar y exportar;- reducir las reservas en dólares de los bancos centrales;- firmar acuerdos bilaterales en otras monedas;- impulsar sistemas financieros alternativos;- limitar el uso cotidiano del dólar dentro del país.En algunos casos extremos, ciertos gobiernos incluso prohibieron operaciones comerciales en dólares o restringieron la circulación de la moneda estadounidense en sectores específicos de la economía.Uno de los factores centrales detrás de este proceso es la creciente tensión geopolítica global. Las sanciones financieras aplicadas por Estados Unidos y Europa contra países como Rusia o Irán llevaron a varios gobiernos a buscar mecanismos alternativos para sostener el comercio internacional.Además, el fortalecimiento del bloque de los BRICS también impulsó acuerdos para comerciar en monedas nacionales. China y Brasil, por ejemplo, avanzaron en mecanismos para realizar parte de sus intercambios comerciales en yuanes y reales sin pasar por el dólar.La guerra en Medio Oriente y las tensiones energéticas también aceleraron el debate. Algunos analistas internacionales sostienen que los conflictos vinculados al petróleo y las sanciones financieras pueden empujar a más países a construir sistemas alternativos de pagos internacionales.Los resultados fueron diferentes según cada economía. En países con monedas relativamente estables, como China o India, el proceso estuvo orientado principalmente al comercio exterior y a la acumulación de reservas estratégicas.En economías más inestables, en cambio, las restricciones al dólar generaron dificultades para acceder a importaciones, mercados financieros o bienes dolarizados. Algunos casos también registraron aumentos de inflación o expansión de mercados paralelos de divisas.Rusia, por ejemplo, aceleró la utilización del yuan chino después de las sanciones occidentales aplicadas tras la invasión de Ucrania. Irán, bajo sanciones internacionales desde hace años, desarrolló mecanismos alternativos para sostener operaciones comerciales fuera del circuito dominado por el dólar.A pesar del avance de la desdolarización, el dólar continúa siendo la principal moneda de reserva del mundo y la más utilizada en el comercio internacional. Gran parte de las operaciones financieras globales, contratos energéticos y movimientos de deuda todavía se realizan en moneda estadounidense.Sin embargo, especialistas en economía internacional sostienen que el sistema global podría avanzar hacia un escenario más fragmentado, con distintas monedas regionales ganando peso en determinadas áreas de influencia.Es el proceso mediante el cual un país reduce el uso del dólar estadounidense en su economía o en sus relaciones comerciales internacionales.China, Rusia, India, Brasil e Irán aparecen entre los principales países que promovieron acuerdos comerciales y financieros en monedas alternativas al dólar.No. El dólar sigue siendo la moneda más importante del sistema financiero global, aunque algunos países buscan disminuir su dependencia.