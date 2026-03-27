Alarma en universidades y ciencia: denuncian ajuste histórico y fuga de talentos en aumento

El Consejo Interuniversitario Nacional y la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT) alertaron sobre el impacto del desfinanciamiento en el sistema universitario y científico, al sostener que “el desfinanciamiento actual compromete de manera directa el funcionamiento de estas instituciones, poniendo en riesgo proyectos estratégicos, laboratorios, becas, carreras de posgrado y equipos de trabajo consolidados”.

El documento conjunto también puso el foco en las consecuencias estructurales de esta política. “La fuga de talentos erosiona el futuro, porque acelera el envejecimiento de las plantas de investigación, desarticula grupos consolidados y priva al país de los investigadores más creativos y con mayor proyección”, advirtieron desde el sistema científico.En ese marco, las autoridades universitarias y científicas señalaron que el deterioro no solo afecta el presente de las instituciones, sino que condiciona la capacidad del país para sostener el desarrollo tecnológico y productivo en el mediano y largo plazo. La pérdida de recursos humanos calificados aparece como una de las consecuencias más graves de un escenario de ajuste prolongado.El pronunciamiento, publicado el 26 de marzo, expone una creciente preocupación dentro del sistema académico frente a un contexto de recortes que ya impacta en el funcionamiento cotidiano de universidades e institutos de investigación en todo el país.