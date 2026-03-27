Aumenta el gas en abril: cómo quedan las nuevas tarifas desde este miércoles

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) oficializó este lunes los nuevos valores del servicio que empezarán a aplicarse desde el 1° de abril y que, según el propio organismo, deberán reflejar en las facturas el Precio Anual Uniforme y las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, en línea con el esquema de recorte de subsidios dispuesto por el Gobierno.El nuevo cuadro tarifario establece que, en un contexto de actualización mensual de precios y ajustes ya previstos dentro de la Revisión Quinquenal de Tarifas.En el área de, que abarca la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense, los montos para usuarios residenciales sin subsidios quedaron fijados en:- Categoría R1: $3824 en CABA y $4416 en el conurbano- Categoría R4: hasta $91.000 en la Ciudad de Buenos AiresAdemás del cargo fijo,, mientras quepara el área de Metrogas.Las resoluciones también dispusieron la aplicación de una nueva cuota de la Revisión Quinquenal de Tarifas, un proceso que contempla, a lo que se suma un mecanismo de actualización automática basado en índices definidos por el ente regulador, lo que anticipa nuevas variaciones en las facturas en los próximos meses.