El fiscal Luciani exigió un llamado de atención a Cristina Kirchner y amenazó con pedir que le revoquen la domiciliaria

El fiscal Diego Luciani presentó este martes un escrito ante el Tribunal Oral Federal N°2 para exigir un llamado de atención formal contra Cristina Kirchner. El planteo surgió luego de que la titular del PJ saliera al balcón de su domicilio en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, para saludar a la militancia en el marco de la marcha por el 50° aniversario del golpe de Estado.En el documento, que también lleva la firma de su colega Sergio Mola, los fiscales le remarcaron a los jueces que la dos veces jefa de Estado tiene la obligación de "abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes" en el barrio porteño de Constitución.Para justificar la solicitud y cuestionar la actitud de la exmandataria, la fiscalía puntualizó dos hechos recientes vinculados a la movilización de sus seguidores:-El traslado a Comodoro Py: el primer episodio ocurrió el 17 de marzo, cuando Cristina Kirchner acudió a declarar por la causa Cuadernos. Para los fiscales, la "llamativa concentración de personas" en los tribunales no fue espontánea, sino producto de una convocatoria organizada en redes sociales por La Cámpora.-El balcón y el 24 de marzo: el segundo hecho detonante fue la actitud de la expresidenta este mismo martes. Durante la marcha por el Día de la Memoria, la columna liderada por Máximo Kirchner pasó por la calle San José en su recorrido hacia Plaza de Mayo. En ese contexto, la expresidenta salió a su balcón a saludar durante aproximadamente una hora.Luciani y Mola plantearon una "legítima duda" respecto a si, ante semejantes niveles de convocatoria, las condiciones de seguridad que la propia defensa utilizó para justificar el otorgamiento del arresto domiciliario se encuentran verdaderamente garantizadas.Como cierre del escrito, los fiscales pidieron que el llamado de atención se realice bajo una estricta advertencia: "bajo apercibimiento de serle revocado el beneficio concedido" en caso de reiterar estas inconductas.