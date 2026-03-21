25.03.2026 / Libertarios, negacionismo y fracaso

Bronca en el Gobierno con Santiago Oría ante el fracaso del video negacionista por el 24M

La Casa Rosada volvió a recurrir al cineasta de Milei con una nieta recuperada que critica el proceso de memoria, verdad y justicia, y al hijo de un militar secuestrado - que trabaja en el Ministerio de Defensa - para reinstalar la teoría de los dos demonios. Pocas views e interés comparado con los 24M previos y enojo en el Gobierno.