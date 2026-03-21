Bronca en el Gobierno con Santiago Oría ante el fracaso del video negacionista por el 24M

En el marco de los 50 años del último golpe de Estado perpetrado para luego instalar la última dictadura cívico - militar que vivió la Argentina, el gobierno de Javier Milei volvió a recurrir a Santiago Oría, el cineasta empleado del Estado, para insistir en su afán de instalar la idea de “memoria completa” a través de un video que resultó en un rotundo fracaso en cantidad de visualizaciones e interés
que generó bronca interna en el Poder Ejecutivo.
El extenso video se puede sintetizar como portador de un mensaje pro impunidad de los represores, que pretende victimizar a los condenados por delitos de lesa humanidad y provoca abiertamente la lucha por memoria, verdad y justicia que puso a la Argentina como modelo internacional en la defensa de la democracia y los derechos humanos.
Igual que como hizo en 2024 y 2025, año en el que publicó un video que cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos durante la dictadura, el gobierno libertario presentó dos testimonios: el de Miriam Fernández, una nieta restituida 127 que nació en la ESMA y ahora cuestiona las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, y el de Arturo Larrabure - hijo de Argentino del Valle Larraburu, militar secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y asesinado en 1974 -, actual asesor del Ministerio de Defensa.
El video de este año es más extenso que los anteriores, ya que dura 75 minutos. Fue realizado a principios de marzo grabado por el cineasta oficial Santiago Oría en el salón Blanco de la Casa Rosada. Ambos testimonios están unidos por las ideas de “reconciliación de loa argentinos” y de “dejar atrás el pasado”. El material, titulado “Las víctimas que quisieron esconder”, comienza con una voz en off que apunta directo hacia los gobiernos kirchneristas, como siempre hace el Gobierno ante casi todo.
EL VIDEO NEGACIONISTA 2026: UN FRACASO Y HAY ENOJO
El gobierno de Javier Milei transitó, al día de hoy, su tercer 24 de marzo. Es decir, le tocó gobernador para los aniversarios 48, 49 y 50 del último golpe de Estado, aquel que habilitó la dictadura más sangrienta que atravesó la Argentina y que su gestión busca justificar mediante la revalidación de la teoría de los dos demonios, el ataque sistemático a los organismos de derechos humanos, sociales y políticos que impulsan las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, y la desfinanciamiento y ataque a los juicios contra represores y genocidas.
El primer video que produjo el gobierno de Milei, el de 2024, tiene al día de hoy 454,736 vistas mientras que el de 2025 acumula
507,454 vistas, en ambos casos amparados bajo la idea de "Memoria completa". La comparación en views entre ambos corrobora que el éxito en audiencia e interés no se sostiene en cantidad de tiempo publicado.
En cambio, el material que el Gobierno publicó este miércoles 24 de marzo sólo tiene 115,516 vistas, pese a la maquinaría troll de difusión que se pudo ver trabajar ayer especialmente en la red social X.
Según versiones de Casa Rosada a las que pudo acceder Política Argentina, hay bronca en el Gobierno con Oría, porque la línea negacionista que se buscó instalar desde el inicio de la gestión, cuando los Milei y Victoria Villarruel - principal promotora de la mirada de LLA en campaña respecto de la dictadura - eran unidos "ya no prende". Lo justifican así: "Nos seguimos hablando entre nosotros mismos".