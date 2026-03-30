Papelón en la OMC: funcionarios de Milei hablaron en inglés y desataron burlas diplomáticas

Aseguran que durante la última ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, la delegación argentina quedó en el centro de comentarios irónicos y críticas informales por parte de representantes de distintos países. El episodio tuvo como protagonistas al canciller Pablo Quirno y al secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser Brun, quienes optaron por expresarse en inglés pese a que el español es idioma oficial del organismo.
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