05.04.2026 / Regulación digital

Australia amenaza con multas millonarias a Meta, TikTok y YouTube por no proteger a los menores

El organismo de seguridad online del país evalúa llevar a juicio a Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube por no impedir que menores de 16 años accedan a sus plataformas. Las multas pueden superar los 33 millones de dólares.