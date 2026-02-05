28.02.2026 / Regulación digital

De Australia a Europa: crecen las iniciativas para prohibir redes sociales a adolescentes

Gobiernos de distintos continentes avanzan con proyectos para restringir o vetar el acceso de menores a plataformas digitales. El debate combina preocupaciones por salud mental, seguridad y privacidad, mientras la industria tecnológica advierte sobre los riesgos de sobrerregular.