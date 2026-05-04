06.05.2026 / TECNOLOGÍA · REGULACIÓN

Nuevo México inició juicio por protección de menores frente a redes sociales

Un juez en Nuevo México comenzó la segunda fase de juicio contra Meta que podría obligar a la empresa a realizar cambios radicales en Facebook, Instagram y WhatsApp. En la primera fase, en marzo, un jurado condenó a Meta a pagar $375 millones al determinar que la compañía había violado las leyes de protección del consumidor al ocultar los riesgos para menores.

