Nuevo México inició juicio por protección de menores frente a redes sociales

Un juez en Nuevo México comenzó la segunda fase de juicio contra Meta que podría obligar a la empresa a realizar cambios radicales en Facebook, Instagram y WhatsApp. En la primera fase, en marzo, un jurado condenó a Meta a pagar $375 millones al determinar que la compañía había violado las leyes de protección del consumidor al ocultar los riesgos para menores.
El juez Bryan Biedscheid de la Corte de Santa Fe abrió una segunda fase sin jurado para examinar si Meta constituye un "daño público" bajo la ley de Nuevo México. Si el juez determina que hay daño público, podrá ordenar cambios estructurales obligatorios en cómo operan las plataformas. La acción judicial fue impulsada por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien acusa a Meta de diseñar intencionalmente sus productos para addictar a usuarios jóvenes y de fallar en proteger a menores contra explotación sexual.
Qué buscan los fiscales de Nuevo México
En esta segunda fase, los fiscales planean solicitar tanto miles de millones de dólares adicionales en daños como un conjunto de medidas correctivas obligatorias. Entre las principales exigencias están la verificación de edad de usuarios, el rediseño de algoritmos para promover contenido de calidad para menores, la eliminación del autoplay e infinite scrolling en cuentas de menores, y la imposición de sistemas de privacidad por defecto más restrictivos.
Según documentos judiciales, Nuevo México también busca establecer un monitor independiente para supervisar el cumplimiento de estas medidas. Meta ha advertido que algunos de estos cambios son "técnicamente impracticables" e imposibles de implementar.
La amenaza de Meta: abandonar el estado
Meta ha escalado su defensa adviriendo que podría verse obligada a "retirar el acceso a sus plataformas para usuarios de Nuevo México por completo" si se le impone cumplir las medidas solicitadas. La empresa argumenta que cuenta con protecciones legales bajo la Sección 230 de la legislación estadounidense, que limita la responsabilidad de las plataformas por contenidos publicados por terceros.
Sin embargo, el fiscal general Torrez tachó la amenaza de "PR stunt" (maniobra publicitaria), señalando que Meta simultáneamente dice proteger a los menores mientras amenaza con abandonar el estado antes que implementar medidas de verificación de edad. "Meta está mostrando al mundo lo poco que le importa la seguridad infantil", declaró Torrez en una conferencia de prensa el jueves.
El precedente que alcanza a toda la industria
Este es el primer caso estadounidense donde un juez decidirá medidas correctivas obligatorias contra una red social tras un veredicto de jurado por daño a menores. La jurisprudencia que emerja de Nueva México influirá directamente en docenas de demandas pendientes contra Meta, YouTube, TikTok y Snapchat en otros estados. Más de 40 fiscales generales estatales ya han presentado demandas similares, y más de 1.300 distritos escolares están en juicio buscando cambios a nivel sectorial. El resultado en Nueva México podría sentar precedentes que se apliquen a nivel nacional.
California es otro frente decisivo. El estado propuso la ley AB 1709 en febrero, que prohibiría que menores de 16 años creen o mantengan cuentas en redes sociales. Si Nueva México establece precedente de medidas correctivas judicialmente impuestas, California podría citarlo para defender su propia legislación. Para Meta, la magnitud del impacto no son los $375 millones de multa - que es "ruido" en una compañía con ingresos anuales de $201.000 millones -, sino el precedente legal que podría obligarla a rediseñar sus productos globales.
Contexto: la crisis de protección infantil en redes sociales
Los menores han estado expuestos a riesgos crecientes
en plataformas de Meta. El primer veredicto en Nueva México ya determinó que Meta conocía estos riesgos y los ocultó a usuarios y reguladores. La empresa ahora enfrenta advertencias regulatorias en la Unión Europea y en Estados Unidos, donde gobiernos advierten que los efectos legales y regulatorios "podrían afectar significativamente el negocio y resultados financieros" de Meta (según comunicado a inversores).
¿Qué diferencia hay entre la fase 1 y la fase 2 del juicio?
En la primera fase (marzo 2026), un jurado determinó que Meta violó leyes de protección del consumidor y ordenó $375 millones en daños. En la segunda fase, el juez examina si Meta constituye un "daño público" bajo la ley de Nuevo México, lo que permitiría imponer cambios operacionales obligatorios en las plataformas.
¿Puede realmente Meta retirarse de Nuevo México?
Legalmente sí, pero representaría un riesgo de relaciones públicas severo. Si Meta cumple la amenaza, reforzaría la narrativa de que la empresa antepone ganancias a seguridad infantil. También podría provocar retroalimentación en otros estados y alimentar presión para regulación más estricta a nivel federal.
¿Por qué importa este juicio en Argentina?
El modelo legal de "daño público" para regular plataformas tecnológicas es adoptado por gobiernos de distintos países. Si Nueva México lo aplica exitosamente, otros países latinoamericanos - con gobiernos reguladores de tecnología - podrían replicar el modelo. Además, Meta está bajo presión regulatoria en la UE, lo que afecta su operación global.