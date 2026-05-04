Coscu fulminó a Galperín tras reirse de un video de una jubilada que no llega a fin de mes: ¿Cómo te vas a reír?

El streamer Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu, cruzó al empresario Marcos Galperin luego de que este compartiera en X un video de una jubilada que asegura que, debido a los recortes del Gobierno, no puede acceder a medicamentos y que la jubilación no le alcanza para vivir. “¿Cómo siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada?", denunció.Además, explicó que quizás su trabajo no era remunerado, ya que la gran mayoría de mujeres cumplía tareas de ama de casa. "Eran otras épocas, quizás en aquel entonces mantenía a una familia siendo ama de casa”, agregó el streamer que suele tener gestos de esta índole, sobretodo en materia de derechos humanos.El episodio se originó a partir de un recorte televisivo difundido en redes, donde una mujer mayor relataba su situación económica. En la entrevista, la jubilada explicó que no logra cubrir sus gastos mensuales, en especial los vinculados a medicamentos -muchos de los cuales se le quitaron-, y que debe recurrir a la ayuda de sus hijos para sostenerse.En ese mismo video, la mujer también señalaba que no tuvo empleo formal a lo largo de su vida, lo que aparentemente despertó la antipatía del dueño de Mercado Libre. La secuencia comenzó a circular con rapidez y acumuló miles de visualizaciones, comentarios y reacciones en la red social.Así, Galperin respondió al contenido con un emoji de “carita sonriente” que denota risas, lo que generó cuestionamientos inmediatos. La reacción fue interpretada por distintos usuarios como una burla hacia la situación expuesta en el video.Entre las respuestas más difundidas estuvo la de Coscu, quien volvió a expresarse en otro mensaje: “Cuando les preguntes si la plata les da felicidad, acuérdense de este ejemplo: La persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada que no le alcanza para los remedios”.El cruce sumó rápidamente otras voces y amplificó la discusión en redes sociales. Distintos usuarios se posicionaron tanto a favor como en contra de Galperin, generando un intercambio masivo que incluyó críticas, defensas y lecturas políticas del episodio.También se pronunciaron figuras públicas. La periodista Nancy Pazos cuestionó la reacción del empresario y planteó que el rol de muchas mujeres que no tuvieron empleo formal estuvo ligado al trabajo doméstico y de cuidado, mientras que otros comunicadores y usuarios continuaron alimentando el debate.