En otro episodio de Milei vs. Villarruel, el presidente arremetió contra la vice: "No me sorprende que haya intentado traicionarme"

El presidente Javier Milei volvió a criticar a su compañera de fórmula, la vicepresidenta Victoria Villarruel, al ser consultado acerca de rumores de un boicot durante su última visita a España. El mandatario afirmó que no le resultaba extraño que la presidenta del Senado pudiera haber intentado "traicionarlo" y "cancelarlo". "A la luz de su comportamiento no me sorprende que pudiera haber ocurrido algo así. Digo, que haya intentado boicotearme, traicionarme y que me cancelaran", sostuvo, en una entrevista con el medio español El Debate."Ahora, lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía pergeñando desde el año 2021. Eso es lo que a mí me sorprende. O sea, yo creí que era algo relativamente nuevo", señaló Milei. "Creía que se había manifestado a partir de lo que pasó cuando tratamos de firmar el Pacto de Mayo. En el Senado se retrasó la ley de Bases y el Pacto de Mayo no se pudo firmar el 25 de mayo –como estaba previsto– y hubo que hacerlo el 9 de julio. Entonces dijo que no iba a la sesión porque se sentía mal, pero al día siguiente estaba espléndida en el desfile", recordó.El Presidente planteó que su vice "se empezó a juntar con gente verdaderamente complicada, a rendir tributo a Isabel Perón y a rodearse de personas de su entorno que no dejan de decir insultos y aberraciones sobre el Gobierno". "Lo que me sorprende es que ya lo estuviera pergeñando desde hace tantos años. Es más, me sorprenden las reflexiones que hace sobre que yo le hacía daño a la libertad", concluyó sobre el tema.El mandatario también habló sobre la inflación, y explicó que "queda pendiente una gran corrección de precios regulados que hace que vaya a tardar más en verse el efecto sobre la inflación". "El año pasado la minorista terminó con un 32% de aumento y la mayorista en un 24%. Esta va camino de estar en torno al 10% y la del consumidor, en torno al 20%. Tenga en cuenta que todavía quedan las correcciones de precios regulados, los relativos a materias primas y el salto en el precio del petróleo", precisó.