Adorni bajo la lupa de la Justicia: investigan al menos 19 viajes y movimientos financieros

El fiscal Gerardo Pollicita investiga un listado de entre 15 y 19 viajes, oficiales y no oficiales, realizados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde 2023 para determinar el destino final de cada uno. Además, esta semana tomará medidas para esclarecer los movimientos financieros del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.El documento oficial de la Dirección de Migraciones da cuenta de un total de 15 a 19 viajes efectuados desde 2023 a la fecha. "El detalle incluye idas y regresos", fue una de las primeras aclaraciones que fuentes judiciales a Clarín y explicaron: "No tenés un viaje que detalle como final del trayecto Aruba, pero porque esa información no está completa. Desde Estados Unidos te podés ir a Hawai y no es información que Migraciones tiene en sus registros".Además, subyace la pregunta de cómo se solventaron los viajes no oficiales del funcionario y si el ingreso declarado ante la Oficina Anticorrupción por el jefe de Gabinete tiene una relación coherente con los destinos y los gastos realizados. En los listados iniciales figuran "varios viajes a Europa que realizó sola Bettina Angeletti y que serán analizados en profundidad", señalaron fuentes judiciales a Clarín. Angeletti no solo es la esposa de Adorni, sino que YPF contrató su consultora de Coaching organizacional, +Be. La pareja está sospechada de enriquecimiento ilícito.Pollicita tiene delegada la investigación por decisión del juez Ariel Lijo y ya impulsó un primer grupo de medidas con pedidos de acceso a la información para intentar esclarecer cuántos viajes realizó el funcionario de Javier Milei y a dónde.MILEI RESPALDÓ A ADORNIEl presidente Javier Milei brindó este jueves un nuevo y fuerte respaldo público al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de versiones sobre una eventual salida del Gobierno tras los escándalos y denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. El jefe de Estado protagonizó un fuerte abrazo con el funcionario al llegar a la plaza San Martín de Retiro para participar del acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.Adorni escuchó el escueto discurso presidencial, donde el jefe de Estado reafirmó el pedido por la soberanía sobre las islas y anunció que destinará el 10% de los ingresos de las privatizaciones a la compra de armamento para el Ejército, al lado de la secretaría general de la Presidencia Karina Milei, que días atrás ya lo había respaldado vía redes sociales.El encuentro entre Milei y Adorni se dio previo al inicio del acto y fue tomado en primer plano por la transmisión oficial. Al arribar a la plaza San Martín, el mandatario fue saludando uno a uno a todos los ministros presentes, pero al llegar a la posición del jefe de Gabinete le sonrió, se miraron cara a cara y se fundieron en un efusivo abrazo sin mediar palabra alguna.