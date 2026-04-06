Adorni bajo la lupa de la Justicia: investigan al menos 19 viajes y movimientos financieros

El fiscal Gerardo Pollicita investiga un listado de entre 15 y 19 viajes, oficiales y no oficiales, realizados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde 2023 para determinar el destino final de cada uno. Además, esta semana tomará medidas para esclarecer los movimientos financieros del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.
El documento oficial de la Dirección de Migraciones da cuenta de un total de 15 a 19 viajes efectuados desde 2023 a la fecha. "El detalle incluye idas y regresos", fue una de las primeras aclaraciones que fuentes judiciales a Clarín y explicaron: "No tenés un viaje que detalle como final del trayecto Aruba, pero porque esa información no está completa. Desde Estados Unidos te podés ir a Hawai y no es información que Migraciones tiene en sus registros".
Además, subyace la pregunta de cómo se solventaron los viajes no oficiales del funcionario y si el ingreso declarado ante la Oficina Anticorrupción por el jefe de Gabinete tiene una relación coherente con los destinos y los gastos realizados. En los listados iniciales figuran "varios viajes a Europa que realizó sola Bettina Angeletti y que serán analizados en profundidad", señalaron fuentes judiciales a Clarín. Angeletti no solo es la esposa de Adorni, sino que YPF contrató su consultora de Coaching organizacional, +Be. La pareja está sospechada de enriquecimiento ilícito.
Pollicita tiene delegada la investigación por decisión del juez Ariel Lijo y ya impulsó un primer grupo de medidas con pedidos de acceso a la información para intentar esclarecer cuántos viajes realizó el funcionario de Javier Milei y a dónde.
MILEI RESPALDÓ A ADORNI
El presidente Javier Milei brindó este jueves un nuevo y fuerte respaldo público al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de versiones sobre una eventual salida del Gobierno tras los escándalos y denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. El jefe de Estado protagonizó un fuerte abrazo con el funcionario al llegar a la plaza San Martín de Retiro para participar del acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Adorni escuchó el escueto discurso presidencial, donde el jefe de Estado reafirmó el pedido por la soberanía sobre las islas y anunció que destinará el 10% de los ingresos de las privatizaciones a la compra de armamento para el Ejército, al lado de la secretaría general de la Presidencia Karina Milei, que días atrás ya lo había respaldado vía redes sociales.
El encuentro entre Milei y Adorni se dio previo al inicio del acto y fue tomado en primer plano por la transmisión oficial. Al arribar a la plaza San Martín, el mandatario fue saludando uno a uno a todos los ministros presentes, pero al llegar a la posición del jefe de Gabinete le sonrió, se miraron cara a cara y se fundieron en un efusivo abrazo sin mediar palabra alguna.